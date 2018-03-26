МЧС сообщило о 64 погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»

По официальным данным количество погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово достигло 64 человек. Об этом заявил глава МЧС Владимир Пучков. Его слова цитирует РИА «Новости».

Пропавшими без вести остаются около десяти человек. Более 40 человек пострадали, 10 из них остаются в больницах города, уточняет «Медуза».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержаны четыре человека, среди них арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, а также руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр.

Пожар в торговом центре начался днем 25 марта. В здании не сработала пожарная сигнализация.

В связи с крупным пожаром в ТЦ задержаны три человека, в том числе директор ТЦ Надежда Судденок. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Рассматривается версия об умышленном поджоге.