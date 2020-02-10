Мебельный ритейлер Jysk выйдет на российский рынок

Крупнейший мебельный ритейлер Дании Jysk приходит в Россию: его первые магазины откроются в Москве в апреле 2020 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании в России. В 2020 году Jysk планирует открыть 4-5 магазинов в Москве, а в ближайшие 10-15 лет — 200 точек по России. Открытие одной точки обходится в €300-350 тысяч.

Первые магазины будут открыты в ТЦ "Тройка«( площадь магазина будет около 1,5 тысячи квадратных метров) и одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево» (1,2 тысячи квадратных метров).

В 1996 и 2005 году Jysk уже начинала открывать магазины в России, но оба раза смогла продержаться всего по два года.

Jysk называются датским аналогом IKEA — обе сети торгуют недорогими товарами для дома и мебелью, но магазины Jysk меньше. Сейчас у Jysk 2,8 тысячи магазинов по всему миру. В первых российских магазинах ритейлер представит только самые популярные товары из европейского ассортимента Jysk: матрасы, подушки, постельное белье, аксессуары для дома. Датский магазин, как IKEA и Hoff, будет работать в среднем ценовом сегменте.

Небольшие магазины Jysk, пока что специализирующиеся в России на мебели и товарах для спальни, будут конкурентом для «Асконы», сказал «Ведомостям» сооснователь Hoff Михаил Кучмент. А вот конкурировать с IKEA и Hoff магазину будет сложно из-за силы бренда первой и низкой средней цены второго. Именно из-за этих факторов Jysk не могла уверенно выйти на российский рынок раньше: ритейлер уже открывал магазины в 90-х и начале 2000-х, но закрывал через пару лет. Как писал тогда Sostav.ru, который цитирут «Ведомости», компания «не смогла объяснить покупателям, что Jysk — почти IKEA, только маленькая и более дешевая».

Еще одной проблемой для быстрого развития российского Jysk будет стагнация мебельного рынка в России: в 2017–2018 годах на фоне снижения покупательной способности мебельный рынок ощутимо падал, говорит Кучмент. В России закрылись магазины американского бренда Crate & Barrel, финской Stockmann и российской «Уютерра».