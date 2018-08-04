Media Markt запустил прощальную распродажу

Ритейлер электроники и бытовой техники Media Markt объявил о запуске финальной распродажи товаров на фоне ликвидации бренда в России.

Со своими покупателями Media Markt решил попрощатся через письмо:

«Более 12 лет мы развивали бизнес в России, открывали новые магазины, стремились предложить вам по-настоящему европейский уровень сервиса и самый широкий ассортимент бытовой техники и электроники. К огромному сожалению всей команды MediaMarkt, известный европейский бренд покидает Россию. Мы благодарим всех клиентов, которые выбирали наш бренд, участвовали в масштабных акциях, смеялись над нашими шутками и рекламными кампаниями, иногда критиковали нас, но всегда помогали нам стать лучше. В знак благодарности за многолетнюю поддержку, мы решили сделать финальный подарок и запустили в наших магазинах масштабную распродажу всего ассортимента со скидкой до 70%.

Мы ликвидируем весь ассортимент в наших магазинах — десятки тысяч наименований товаров: от крупной бытовой техники и смартфонов до компьютерной техники и оборудования для геймеров. Часто клиенты откладывают покупку до „Черной пятницы“ или предновогоднего сейла, но в августе у каждого будет возможность купить всю технику для дома накануне ремонта, смартфон или компьютер мечты по выгодной цене. Кампания продлится до 31 августа.

На все покупки, совершенные в российских магазинах MediaMarkt во время распродажи, распространяется сервисное и гарантийное обслуживание. Вы по-прежнему сможете оплатить технику ранее приобретенными подарочными картами, бонусными баллами по программе MediaMarkt Club в течение августа. По всем вопросам, связанным с гарантийными обязательствами MediaMarkt, вы можете обращаться к сотрудникам компании, а с сентября к коллегам в магазинах „М.Видео“.

Мы уверены, что магазины „М.Видео“ и „Эльдорадо“ возьмут лучшее, что было в MediaMarkt, чтобы сохранить для вас привычный уровень сервиса, ассортимент и европейский подход.

Благодарим вас за поддержку и доверие на протяжение 12 лет!

До встречи в наших магазинах!

Команда MediaMarkt.»