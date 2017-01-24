Media Markt запустил услугу аренды техники

Европейский ритейлер Media Saturn тестирует новый сервис, позволяющий арендовать технику на сайте Media Markt на месяц и более, сообщает Reuters.

По данным компании, продажи техники в рождественские каникулы серьезно упали, а введение новой услуги поможет привлечь клиентов и расширить целевую аудиторию.

Новая услуга позволяет взять в аренду около 500 продуктов. В том числе робота-уборщика, дроны и гарнитуру виртуальной реальности, а также более привычную для потребителя технику.

«Покупатели хотят больше гибкости и возможностей», — отметил операционный директор Media Saturn Deutschland Леннарт Вехрмейер.

Ассортимент продукции будет со временем увеличиваться, а у потребителей будет возможность арендовать товар и в офлайн-магазинах.