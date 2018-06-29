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MediaMarkt начал закрывать магазины

Спустя неделю после объявления о предстоящей продаже российского бизнеса MediaMarkt группе «Сафмар» немецкий ритейлер начал закрывать в центрах Metro свои корнеры. На их месте торговать техникой и бытовой электроникой может начать другая компания, сообщает «Коммерсант».

Представитель Metro подтвердил, что ликвидация корнеров партнера началась. Сколько она займет времени, он сказать затруднился, добавив, что освободившиеся площади пока планируется занять сезонными продуктами, товарами с символикой ЧМ-2018 и др. В компании также обсуждают целесообразность передачи площадей другому ритейлеру бытовой техники и электроники, говорит представитель сети.

До лета 2017 года немецкие MediaMarkt и Metro входили в одну группу Metro AG, после чего бизнес по продаже бытовой техники и электроники был выделен в компанию Ceconomy. Сама Metro от продажи бытовой техники решила отказаться. Об открытии корнеров MediaMarkt в магазинах Metro в России было объявлено в конце 2017 года. Всего работало около 90 подобных торговых точек.

Ранее стало известно о продаже российского бизнеса MediaMarkt группе «Сафмар» семьи Гуцериевых, которой уже принадлежат сети «М.Видео» и «Эльдорадо». В рамках сделки Ceconomy за $ 470 млн приобретет 15% «М.Видео». Часть этой суммы — $ 170 млн — будет оплачена магазинами MediaMarkt (помимо корнеров сеть управляет 42 объектами). В «М.Видео» предупреждали, что формат корнеров MediaMarkt в Metro считают пилотным, а решение о его судьбе может быть принято после изучения результатов работы в течение нескольких месяцев.

Эксперты также считают идею корнеров бытовой техники и электроники в Metro изначально не очень удачной, так как в Metro очень высокий средний чек и очень низкий трафик, а расположение объектов исключает спонтанные покупки в MediaMark. Они полагают, что освободившееся пространство целесообразнее было бы занять другими категориями товаров или пунктами выдачи заказов из онлайн-магазинов электроники.

Автор: Анна
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