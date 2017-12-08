MediaMarkt открыл 29-й магазин в Москве и Московской области

В ночь с 6 на 7 декабря 2017 года MediaMarkt открыл магазин в ТРК «Vegas Кунцево» (56 км. МКАД). Новый гипермаркет стал 29-м в Москве и Московской области.

MediaMarkt продолжает развивать сеть магазинов в России в двух форматах: собственные гипермаркеты в городах-миллионниках и торговые секции в центрах Metro Cash&Carry. В октябре 2017 года MediaMarkt завершил масштабный проект по открытию 84 магазинов в рамках сделки с METRO Cash & Carry. В течение месяца компания практически втрое увеличила российскую сеть — с 54 до 138 магазинов. Новый гипермаркет MediaMarkt в ТРК «Vegas Кунцево» стал 29-м в Москве и Московской области.

На торжественной церемонии открытия Гидо Обервальд, исполнительный директор MediaMarkt, Russia подчеркнул: «В рамках долгосрочной стратегии развития MediaMarkt усиливает присутствие компании в ключевом для нашего российского бизнеса регионе — Москве и Московской области. С открытием магазина в ТРК „Vegas Кунцево“ мы не просто ставим новую точку на европейской карте MediaMarkt, но и становимся еще ближе для миллионов наших клиентов».

В поддержку открытия нового магазина MediaMarkt запустил масштабную рекламную кампанию с участием Сергея Шнурова с 1 по 10 декабря. Первые 1000 покупателей смогут воспользоваться специальными условиями покупки бытовой техники и электроники в ТРК «Vegas Кунцево».

Магазин MediaMarkt площадью 1200 кв. м. расположен на 3-м этаже ТРК «Vegas Кунцево». Ассортимент магазина включает все популярные категории техники и электроники — смартфоны, TV, крупную и мелкую бытовую технику ведущих производителей, игровое оборудование, периферию и аксессуары. Для покупателей будут доступны все дополнительные оффлайн- и онлайн-сервисы, включая возможность получить в магазине товары, заказанные на сайте MediaMarkt.