Mediascope представила данные об аудитории интернета в России

В мае-июле 2020 интернетом в России хотя бы раз в месяц пользовались 95 млн человек или 78% населения страны старше 12 лет. Смартфон остается главным устройством для выхода в интернет — им пользуются 67% россиян. С помощью компьютеров и ноутбуков в интернет выходит 51% населения, планшетов — 17%, Смарт ТВ — 15%. К таким выводам пришли аналитики Mediascope.

Время использования интернета выросло в период самоизоляции. По данным WEB-Index, в апреле 2020 пользователи старше 12 лет каждый день проводили в интернете на 12% больше времени, чем в марте. Время использования интернета выросло во всех возрастных группах, но сильнее всего — в аудитории 12-24 лет (+16%). В период самоизоляции пользователи стали больше проводить времени в интернете как на десктопе — в среднем 1 час 51 минуту каждый день, так и на мобильных устройствах — 3 часа 6 минут.

После изменения тематических предпочтений россиян в интернете во время самоизоляции, пользователи вернулись к обычному поведению в интернете. Так, если в апреле новостные ресурсы каждый день посещали около 14% россиян, то в июле — порядка 9%, как в начале года. В социальные сети в июле каждый день стали заходить 47% населения, тогда как в апреле это делали 51%. При этом восстановилась аудитория навигационных сервисов и карт — в июле их вновь посещали каждый день около 6% населения, сервисов такси и каршеринга — 2,5%, и трэвел-ресурсов — 1,6%.

По-прежнему востребованными остаются видеоконференции. В июле 2020 такими сервисами хотя бы раз пользовались 2,3 млн человек на десктопе (1,9% населения) и 2,8 млн человек — на мобайле (2,3% населения).