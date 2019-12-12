Медведев поддержал снижение порога беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение главы Минфина Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок из-за рубежа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы кабмина Олега Осипова.

Резолюция Медведева на соответствующем письме Силуанова звучит следующим образом: «В целом — согласен. Подготовьте предложения для рассмотрения на совете глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС)». Однако она не означает, что это конечное решение, отметил пресс-секретарь.

Согласно действующим правилам Евразийской экономической комиссии, сейчас без пошлины можно получать одну посылку в месяц на 500 евро. С 1 января 2020 года планируется снижение порога до 200 евро за одну посылку.

Минфин предлагает снизить беспошлинный ввоз до 100 евро в 2020 году, до 50 евро в 2021 году и до 20 евро с 2022 года.

Предложение о снижении порога беспошлинного ввоза товаров, купленных в зарубежных интернет-магазинах до 20 евро, содержалось в опубликованных в 2017 году материалах проекта бюджета РФ на 2018–2020 годы.