+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«Мегафон» и «Билайн» решили, как поделить «Евросеть»

Смотрите в каталоге
Евросеть
Евросеть
Электроника

«Мегафон» и «Билайн» (точнее, «Вымпелком») приняли решение относительно раздела «Евросети». 

Стороны договорились о том, что «Мегафон» получает долю партнёра в «Евросети» и, как следствие, полный контроль над деятельностью этой компании на рынке. «Билайн» же получает взамен отдаваемой доли половину магазинов, входящих в сеть ритейлера.

По словам Шелля Мортена Йонсена, генерального директора «Вымпелкома», «российский рынок телекоммуникаций находится в той стадии зрелости, когда фокус операторов смещается с продаж SIM-карт на удержание существующих клиентов и предоставление им лучших сервисов. Это требует от операторов развития собственной высококачественной розничной сети. Сделка с «Мегафоном» способствует усилению монобрендовой стратегии «Вымпелком» и позволит удвоить нашу розничную сеть в России».

Сделка имеет некоторые нюансы: согласно имеющейся у «Ведомостей» информации, балансовая стоимость магазинов, отходящих «Вымпелкому», выше, чем стоимость активов, которые достаются «Мегафону». Так что последнему надо добавить в сделку 1,3 млрд. рублей. Кроме того, «Мегафон» заявляет, что «Евросеть» сохранит свой бренд, штат и автономность.

«Мегафон» также имеет самое прямое отношение к «Связному». По данным упомянутых источников «Ведомостей», получая «Евросеть», «Мегафон» может со временем объединить две ритейлерских сети и получить порядка 5000 салонов сотовой связи и цифровой техники. Возможный горизонт реализации такого плана – один-два года.

Компании и сервисы: Евросеть, Билайн
Автор: Vyacheslav Vityuk
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

10 июля / Комментарии
Открылись первые аптеки в «Магнитах»

Открылись первые аптеки в «Магнитах»

На родине «Магнита», в Краснодаре, открылись первые аптеки на базе магазинов «у дома» и гипермаркетов розничной сети. О планах гиганта выйти на аптечный рынок мы сообщали в материале «“Магнит“ откроет собственную аптечную сеть».

далее →

7 июля / Комментарии
«Сафмар» будет кредитовать клиентов картами «Бинбанк диджитал»

«Сафмар» будет кредитовать клиентов картами «Бинбанк диджитал»

Акционеры группы «Сафмар», в которую входят магазины техники «Техносила», «Эльдорадо» и «М.Видео», а также «Бинбанк», приняли решение кредитовать клиентов торговых точек с помощью кредитных карт «Бинбанк диджитал».

далее →

7 июля / Комментарии
«Пятерочка» поручила роботам подбор персонала

«Пятерочка» поручила роботам подбор персонала

Продовольственная сеть «Пятерочка» (входящая в X5 Retail Group) привлекла к найму сотрудников-роботов. Робот ищет резюме кандидатов на крупнейших рекрутинговых сайтах по заданным параметрам и дозванивается до потенциальных соискателей по указанным телефонам.

далее →

6 июля / Комментарии
Второй квартал подряд в Москве не открывается ни одного нового качественного торгового центра

Второй квартал подряд в Москве не открывается ни одного нового качественного торгового центра

Согласно данным компании JLL, во 2-м квартале 2017 года доля вакантных площадей в качественных торговых центрах Москвы уменьшилась с 7,2% до 6,4%. Показатель продолжит снижаться и к концу года достигнет минимального уровня с начала 2015 года – 6%, прогнозируют аналитики JLL.

далее →

6 июля / Комментарии
Российская компания приобрела права на использование бренда «Ждун»

Российская компания приобрела права на использование бренда «Ждун»

Российская компания CD Land приобрела у голландского скульптора Маргрит ван Брифорт права на использование бренда «Ждун». Его будут применять для выпуска различных товаров в России.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!