«Мегафон» и «Билайн» решили, как поделить «Евросеть»

«Мегафон» и «Билайн» (точнее, «Вымпелком») приняли решение относительно раздела «Евросети».

Стороны договорились о том, что «Мегафон» получает долю партнёра в «Евросети» и, как следствие, полный контроль над деятельностью этой компании на рынке. «Билайн» же получает взамен отдаваемой доли половину магазинов, входящих в сеть ритейлера.

По словам Шелля Мортена Йонсена, генерального директора «Вымпелкома», «российский рынок телекоммуникаций находится в той стадии зрелости, когда фокус операторов смещается с продаж SIM-карт на удержание существующих клиентов и предоставление им лучших сервисов. Это требует от операторов развития собственной высококачественной розничной сети. Сделка с «Мегафоном» способствует усилению монобрендовой стратегии «Вымпелком» и позволит удвоить нашу розничную сеть в России».

Сделка имеет некоторые нюансы: согласно имеющейся у «Ведомостей» информации, балансовая стоимость магазинов, отходящих «Вымпелкому», выше, чем стоимость активов, которые достаются «Мегафону». Так что последнему надо добавить в сделку 1,3 млрд. рублей. Кроме того, «Мегафон» заявляет, что «Евросеть» сохранит свой бренд, штат и автономность.

«Мегафон» также имеет самое прямое отношение к «Связному». По данным упомянутых источников «Ведомостей», получая «Евросеть», «Мегафон» может со временем объединить две ритейлерских сети и получить порядка 5000 салонов сотовой связи и цифровой техники. Возможный горизонт реализации такого плана – один-два года.