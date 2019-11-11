«МегаФон» начала продавать продукции Apple на AliExpress

«МегаФон» первым из российских операторов связи начал продажи на Tmall, входящим в AliExpress. Компания стала там единственным официальным реселлером продукции Apple, спрос на которую на площадке высок, пишет «Коммерсант» со ссылкой на коммерческого директора «МегаФона» Влада Вольфсона.

Открытие магазина приурочено к ежегодной распродаже AliExpress 11 ноября. По результатам аналогичных распродаж в 2017−2018 годах два из пяти наиболее популярных товаров были товарами Apple.

«Обычно пользователи ищут что-то отвлеченное, например, „смартфон“ или „платье“, но айфон — один из немногих товаров, которые пользователи нашего маркетплейса ищут по конкретному запросу». Антон Пантелеев, представитель AliExpress в России

Для «МегаФона» запуск магазина стал первым шагом в области социальной коммерции в рамках создаваемого AliExpress Russia — совместного предприятия (СП) китайской Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФона» и РФПИ. По словам одного из собеседников издания, знакомых с планами компаний, в перспективе «МегаФон» может начать продажи сим-карт через AliExpress в России.

Продажи устройств — высококонкурентный рынок, поэтому имеет смысл использовать больше каналов продаж, рассуждает аналитик «Уралсиба» Константин Белов. Сегодня почти во всех сегментах розничного рынка продажи переходят в онлайн, тем более что особых затрат на это организация не несет. Традиционные продажи через офлайн-каналы влекут за собой большие издержки на инфраструктуру, аренду, зарплату сотрудникам и другие расходы.