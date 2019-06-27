«МегаФон» начнет выдавать заказы интернет-магазинов

«МегаФон» вслед за конкурентами (МТС, «ВымпелКомом» и Tele2) начнет выдавать заказы интернет-магазинов в своей розничной сети. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

Акцент в этих пунктах будет сделан на выдачу посылок через персонал магазинов, подтвердил газете гендиректор «МегаФон-Ритейл» Кирилл Шибанов. По его словам, доступ к выдаче заказов в салонах «МегаФона» получат до 7,5 тыс. интернет-магазинов, в том числе крупнейшие участники рынка, включая AliExpress. С июля проект по установке постаматов в «МегаФоне» запускает компания PickPoint, рассказала ее гендиректор Надежда Романова.

Пункты выдачи заказов уже развивают конкуренты «МегаФона». Так, в салонах МТС и «Билайна» работают пункты выдачи заказов из интернет-магазина Ozon. В салонах Tele2 — из AliExpress.

Главный вызов в подобном проекте — стоимость аренды и размеры помещений, считает директор по стратегии группы Qiwi Алексей Рассказов. Если эти вопросы удастся эффективно решить, то через пять лет «МегаФон» может занять 10% рынка по количеству точек выдачи, прогнозирует он.