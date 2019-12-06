«МегаФон» открыл первый магазин в формате Experience store

В торговом центре «Метрополис» в Москве открылся Experience store «МегаФона». Он в четыре раза больше обычных салонов, которые открывает оператор.

Смартфоны и планшеты, включая новые модели iPhone, представлены на открытых витринах — покупатели могут без участия консультанта выбрать модель, которая им подходит. Для этого в торговом зале установлены планшеты с программой-помощником. Магазин оснащен интерактивными ценниками. Оплатить покупки можно на кассах самообслуживания.

Experience store состоит из пяти тематических зон, посвященных смартфонам, технологиям «умного» дома, ТВ и геймингу, путешествиям и здоровому образу жизни, а также увлечениям детей. В магазине можно протестировать VR-очки, консоль Xbox, сервис «МегаФон ТВ», самостоятельно настроить гаджеты «умного» дома, получить консультацию о b2b-продуктах и подключить их. Организовано несколько зон брендов: Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Honor, где представлены популярные смартфоны, взрослые и детские смарт-часы, фитнес-трекеры и другие товары.

«МегаФон» ожидает, что новый формат позволит увеличить количество подключений абонентов втрое, а товарооборот увеличится более чем в пять раз В рамках стратегии будет открыто несколько таких магазинов, следующий появится в ТЦ Columbus. После подведения итогов работы может быть принято решение о масштабировании формата.

«Раньше клиенты часто приходили в магазин, чтобы выбрать новый тариф, сим-карту или настроить телефон. Теперь запрос покупателя гораздо шире: он хочет посмотреть, как работают новые устройства и технологии, протестировать их — и мы даем такую возможность. Новый подход к обслуживанию клиентов позволит увеличить продажи по сравнению со стандартными салонами розницы. И первые недели работы Experience store подтверждают наши прогнозы», — рассказал коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

До конца этого года «МегаФон» обновит 100 салонов в разных регионах России, в следующем — еще 300 магазинов. Оператор отмечает, что новый подход к ассортименту и к обслуживанию клиентов оказался востребованным: число клиентов за третий квартал этого года в обновлённых салонах выросло на 20%, средняя дневная выручка увеличилась на 30-40%, а обслуживание клиентов ускорилось в два раза.