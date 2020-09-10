МегаФон открыл самый большой магазин в телеком-рознице

МегаФон открыл Experience Store в торговом центре Columbus в Москве. В магазине нового формата с фокусом на цифровой опыт клиентов представлены тематические зоны, посвященные современным технологиям, а также три принципиально новых для телеком-ритейла пространства: сервисный центр, студия для блогеров и экспресс-проверка здоровья. Площадь магазина — 280 метров, это в пять раз больше традиционного салона сотовой связи

Впервые в магазине мобильного оператора представлена сервисная зона, в которой можно заменить дисплей, батарею, обновить прошивку телефона, сделать диагностику гаджета — все это в течение часа в присутствии клиента. Также здесь можно отдать устройство в гарантийный ремонт компании «Твой мобильный сервис», авторизованному партнеру Apple, Samsung, Sony Mobile в России.

Блогеры смогут прямо в магазине снять видео, оформить трек или провести прямой эфир, используя студийные микрофоны с возможностью записи звука в максимальном разрешении, настольные референсные мониторы с Bluetooth, микшерный пульт, осветительные приборы.

Посетителям предложат пройти бесплатный анализ состояния здоровья. После соприкосновения стоп и ладоней с сенсорными поверхностями, оснащенными датчиками, клиент получает анализ состава тела, веса и мышечной массы, состояния позвоночника, микроциркуляции крови и уровня стресса. Обсудить результаты можно с врачом в формате онлайн-консультации. В ассортименте магазина есть медицинское оборудование и сертификаты на получение телемедицинских услуг.