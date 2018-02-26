«Мегафон» полностью выкупил «Евросеть»

Евросеть заявляет о смене акционеров — теперь 100% акций компании принадлежат ПАО «МегаФон». ПАО «МегаФон» и ПАО «ВымпелКом» пришли к соглашению о прекращении совместной деятельности в рамках Евросети в прошлом году.

В результате ряда совершенных сделок «МегаФон» приобрел у ПАО «ВымпелКом» долю в размере 50% акций Евросети и, таким образом, довел свою долю владения до 100%. В свою очередь, ПАО «ВымпелКом» приобрело половину розничных магазинов Евросети, что составляет примерно 1800 торговых точек, и выплатило 1,25 млрд рублей «МегаФону» для покрытия своей доли непогашенных долговых обязательств Евросети.

Александр Малис, президент компании Евросеть: «Мы благодарны коллегам из „ВымпелКома“ и „МегаФона“ за сотрудничество. Это были продуктивные годы для Евросети. Пришло время двигаться дальше. Данная сделка позволит Евросети развивать компанию и открывает множество перспектив. Мы будем идти только вперед, расширять наш ассортимент, внедрять новые сервисы и услуги. В ближайшем будущем не исключено объединение Евросети с другим крупным игроком для создания глобального, мощного ритейлера-лидера».

Евросеть продолжит сотрудничество со своими партнерами, полностью и в срок выполняя принятые на себя обязательства.