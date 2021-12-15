+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

МегаФон предложил новый формат оплаты покупок в салонах связи

МегаФон первым в России предложил клиентам розничных магазинов оплачивать товары частями без процентов и оформления кредитного договора. Услуга реализована на базе финтех-платформы PayStep, разработанной компанией ЦФТ.

Новый сервис позволяет покупать любые товары в салонах МегаФона стоимостью до 30 тыс. рублей, разделив оплату на четыре равные части. При покупке клиент вносит 25% от стоимости в розничном магазине. Далее раз в две недели необходимо оплачивать ещё по 25% или погасить остаток досрочно единым платежом.

Новый формат оплаты не предусматривает комиссий и процентов, а также не требует заключения кредитного договора. В отличие от рассрочек и кредитов для совершения покупки частями необходимо предоставить минимум информации: номер телефона, ФИО, дату рождения и фото. Процесс оформления услуги занимает около двух минут и предоставляется гражданам РФ и стран СНГ.

«Мы считаем, что новый сервис имеет большие перспективы на рынке. Это альтернативный финансовый инструмент, позволяющий покупателям практически мгновенно получить нужный товар. Пилотный проект стартовал в 10 регионах России, в том числе в Москве и области. В следующем году мы планируем сделать услугу доступной по всех регионах, если она будет пользоваться высоким спросом»

Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл.

По результатам первых дней пилота наиболее востребованными в рамках услуги стали смартфоны, беспроводные наушники и аксессуары.

Автор: Elvira
Другие новости

Читайте также

14 декабря / Комментарии
Ozon Express запустил доставку за 15 минут

Ozon Express запустил доставку за 15 минут

Первые мини-дарксторы Ozon Express с доставкой за 15 минут уже работают в трех районах столицы. До конца 2021 года супербыстрая доставка появится еще в 30 районах Москвы.

далее →

13 декабря / Комментарии
Теперь в приложении Яндекс можно хранить бонусные карты

Теперь в приложении Яндекс можно хранить бонусные карты

В приложении Яндекс для iOS и Android появился раздел для бонусных карт. Теперь пользователям не нужно носить их с собой, можно открыть на смартфоне и показать на кассе.

далее →

10 декабря / Комментарии
СберМаркет начал доставлять товары из ОБИ

СберМаркет начал доставлять товары из ОБИ

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет начал доставлять товары из гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ. На первом этапе товары можно будет заказать из гипермаркета ОБИ Авиапарк на Ходынском бульваре в Москве.

далее →

10 декабря / Комментарии
«Яндекс.Маркет» решил создать собственный бренд детских товаров Junion

«Яндекс.Маркет» решил создать собственный бренд детских товаров Junion

«Яндекс.Маркет» решил создать свою торговую марку детских товаров, говорится в сообщении пресс-службы сервиса, сообщает Forbes. Маркетплейс подал заявку на регистрацию бренда Junion, утверждает пресс-служба.

далее →

10 декабря / Комментарии
Яндекс запустил поиск товаров на изображениях

Яндекс запустил поиск товаров на изображениях

В поиске по картинкам теперь можно узнать, где продаётся понравившаяся вещь. Сервис стал распознавать на изображениях товары с помощью компьютерного зрения и находить в интернете такие же или похожие.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!