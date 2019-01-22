«МегаФон» проанализировал, какие гаджеты предпочитают москвичи
Специалисты Столичного филиала «МегаФона» изучили, какие смартфоны чаще выбирали москвичи в 2018 году. Так, в число основных требований к гаджетам вошли поддержка 4G, большой экран, качественная камера и большая емкость аккумулятора. При этом москвичи чаще покупали бюджетные смартфоны стоимостью до 10 тысяч рублей и гаджеты Samsung, но заплатили больше всего за iPhone.
Спросом — за Samsung и бюджетные смартфоны, деньгами — за Apple
По данным Столичного филиала «МегаФона», в разрезе брендов лидирующие позиции удерживают Samsung, Apple и Vertex — бюджетная российская марка с производством в Китае. Компания — один из ведущих игроков в ценовом сегменте до 8 тысяч рублей, и интерес к её продукции последовательно растёт уже не первый год. Впрочем, положительная динамика спроса характерна и для Apple и Samsung: в 2018 году она составила 1,37 п.п. и 7,15 п.п. соответственно. Интересно, что в 2018 году в топ-5 также вошли Xiaomi и Huawei — китайские бренды, которые ранее не могли похвастаться сильной популярностью у столичных клиентов салонов «МегаФона». Смартфоны ZTE и Micromax покинули лидирующую пятерку в 2018 году.
Доли спроса на пять самых популярных марок смартфонов в салонах «МегаФона» (в количественном выражении)
|
|
2018 год
|
2017 год
|
|
Бренд
|
Доля
|
Бренд
|
Доля
|
1
|
Samsung
|
31,25%
|
Samsung
|
24,10%
|
2
|
Vertex
|
14,22%
|
ZTE
|
14,36%
|
3
|
Apple
|
13,19%
|
Apple
|
11,82%
|
4
|
Xiaomi
|
12,7%
|
Vertex
|
8,81%
|
5
|
Huawei
|
5,02%
|
Micromax
|
7,84%
Несмотря на то, что лидерами по продажам в 2018 году стали бюджетные смартфоны, больше всего денег москвичи потратили на технику Apple. Однако это связано в первую очередь со стоимостью «яблочных» гаджетов. При этом по популярности конкретных моделей смартфоны Apple уступают бюджетным Xiaomi и Vertex (стоимостью до 10 тысяч рублей). Так, среди моделей самыми продаваемыми в 2018 году стали Xiaomi Redmi Note 5A и Vertex Impress Luck. Лидером среди iPhone стал SE (4 место в рейтинге популярных смартфонов). А в разрезе моделей Samsung по объему продаж лидирует Galaxy J2 Prime (пятое место в рейтинге).
Топ-5 смартфонов по объёмам продаж
(в количественном выражении)
|
|
2018 год
|
2017год
|
1
|
Xiaomi Redmi Note 5A
|
Micromax Q415
|
2
|
Vertex Impress Luck Gold
|
Samsung Galaxy J2 Prime
|
3
|
Vertex Impress Luck Black
|
ZTE Blade A5 Pro
|
4
|
Apple iPhone SE
|
Samsung Galaxy J1 Gold
|
5
|
Samsung Galaxy J2 Prime
|
Samsung Galaxy J1 Black
Топ-5 смартфонов по объёмам продаж
(в денежном выражении)
|
|
2018 год
|
|
Модель
|
Описание
|
1
|
iPhone SE
|
32GB,Space Gray
|
2
|
iPhone X
|
64GB,Space Gray
|
3
|
iPhone 6
|
32GB, Space Gray
|
4
|
iPhone 8
|
64GB, Space Gray
|
5
|
iPhone X
|
64GB, Silver
Московский смартфон — какой он?
В соответствии с рейтингом продаж в салонах «МегаФона», в 2017 году типичный московский смартфон представлял собой модель 2016 года с поддержкой 4G. Недорогой, с не самыми большими диагональю и разрешением экрана, он был оснащен сенсорным экраном и поддержкой «мультитач», а также двумя бюджетными камерами. Гаджет 2017 года работал на Android, не мог похвастаться большим объёмом оперативной памяти или ёмким аккумулятором, а также обладал пластиковым корпусом и толщиной около 8,9 мм.
|
Характеристика
|
2017 года
|
2018 год
|
Диагональ
|
~ 4,5″
|
~ 5-5,5«
|
Разрешение
|
800×480 — 890×540
|
854×480 — 1136×640
|
Поддержка LTE
|
LTE cat.4, до 150 Мбит/сек
|
LTE cat.4, до 150 Мбит/сек
|
Камера
|
5 мп (основная), 2 мп (фронтальная)
|
~ 8-13 мп (основная), 5 мп (фронтальная)
|
Внутренняя память
|
До 8 Гб
|
8-16 Гб
|
Аккумулятор
|
~ 1400 — 2050 мАч
|
~ 2200 — 3080 мАч
|
SIM-карта
|
2 слота, micro-SIM
|
2 слота, nano-SIM
В 2018 году в предпочтениях москвичей произошли изменения: их стали интересовать смартфоны с большей диагональю, позволяющей с комфортом смотреть фильмы и играть в игры. Аккумулятор стал мощнее, а также поменялась SIM-карта. Изменились и габариты — смартфон стал тоньше (7,5 мм предпочтительнее), а камеры — лучше. Помимо этого, увеличился и объём встроенной памяти. Неизменной осталась операционная система — гаджет 2018 года по-прежнему работает на Android.
«В 2018 году москвичи за редким исключением делали выбор в пользу смартфонов с поддержкой 4G. Быстрый мобильный интернет становится доступнее, причем не только на улицах, но и в метро, где почти каждый житель столицы проводит значительную часть дня. Примерно 90% смартфонов, которые приобрели москвичи в салонах „МегаФона“, поддерживают LTE. Выбор одного из них позволит всегда оставаться на связи. А подключение к сети „МегаФона“ раскроет потенциал смартфона по максимуму», — комментирует Вадим Зимин, директор Столичного филиала «МегаФон-Ритейл».