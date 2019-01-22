«МегаФон» проанализировал, какие гаджеты предпочитают москвичи

Специалисты Столичного филиала «МегаФона» изучили, какие смартфоны чаще выбирали москвичи в 2018 году. Так, в число основных требований к гаджетам вошли поддержка 4G, большой экран, качественная камера и большая емкость аккумулятора. При этом москвичи чаще покупали бюджетные смартфоны стоимостью до 10 тысяч рублей и гаджеты Samsung, но заплатили больше всего за iPhone.

Спросом — за Samsung и бюджетные смартфоны, деньгами — за Apple

По данным Столичного филиала «МегаФона», в разрезе брендов лидирующие позиции удерживают Samsung, Apple и Vertex — бюджетная российская марка с производством в Китае. Компания — один из ведущих игроков в ценовом сегменте до 8 тысяч рублей, и интерес к её продукции последовательно растёт уже не первый год. Впрочем, положительная динамика спроса характерна и для Apple и Samsung: в 2018 году она составила 1,37 п.п. и 7,15 п.п. соответственно. Интересно, что в 2018 году в топ-5 также вошли Xiaomi и Huawei — китайские бренды, которые ранее не могли похвастаться сильной популярностью у столичных клиентов салонов «МегаФона». Смартфоны ZTE и Micromax покинули лидирующую пятерку в 2018 году.

Доли спроса на пять самых популярных марок смартфонов в салонах «МегаФона» (в количественном выражении)

2018 год 2017 год Бренд Доля Бренд Доля 1 Samsung 31,25% Samsung 24,10% 2 Vertex 14,22% ZTE 14,36% 3 Apple 13,19% Apple 11,82% 4 Xiaomi 12,7% Vertex 8,81% 5 Huawei 5,02% Micromax 7,84%

Несмотря на то, что лидерами по продажам в 2018 году стали бюджетные смартфоны, больше всего денег москвичи потратили на технику Apple. Однако это связано в первую очередь со стоимостью «яблочных» гаджетов. При этом по популярности конкретных моделей смартфоны Apple уступают бюджетным Xiaomi и Vertex (стоимостью до 10 тысяч рублей). Так, среди моделей самыми продаваемыми в 2018 году стали Xiaomi Redmi Note 5A и Vertex Impress Luck. Лидером среди iPhone стал SE (4 место в рейтинге популярных смартфонов). А в разрезе моделей Samsung по объему продаж лидирует Galaxy J2 Prime (пятое место в рейтинге).

Топ-5 смартфонов по объёмам продаж

(в количественном выражении)

2018 год 2017год 1 Xiaomi Redmi Note 5A Micromax Q415 2 Vertex Impress Luck Gold Samsung Galaxy J2 Prime 3 Vertex Impress Luck Black ZTE Blade A5 Pro 4 Apple iPhone SE Samsung Galaxy J1 Gold 5 Samsung Galaxy J2 Prime Samsung Galaxy J1 Black

Топ-5 смартфонов по объёмам продаж

(в денежном выражении)

2018 год Модель Описание 1 iPhone SE 32GB,Space Gray 2 iPhone X 64GB,Space Gray 3 iPhone 6 32GB, Space Gray 4 iPhone 8 64GB, Space Gray 5 iPhone X 64GB, Silver

Московский смартфон — какой он?

В соответствии с рейтингом продаж в салонах «МегаФона», в 2017 году типичный московский смартфон представлял собой модель 2016 года с поддержкой 4G. Недорогой, с не самыми большими диагональю и разрешением экрана, он был оснащен сенсорным экраном и поддержкой «мультитач», а также двумя бюджетными камерами. Гаджет 2017 года работал на Android, не мог похвастаться большим объёмом оперативной памяти или ёмким аккумулятором, а также обладал пластиковым корпусом и толщиной около 8,9 мм.

Характеристика 2017 года 2018 год Диагональ ~ 4,5″ ~ 5-5,5« Разрешение 800×480 — 890×540 854×480 — 1136×640 Поддержка LTE LTE cat.4, до 150 Мбит/сек LTE cat.4, до 150 Мбит/сек Камера 5 мп (основная), 2 мп (фронтальная) ~ 8-13 мп (основная), 5 мп (фронтальная) Внутренняя память До 8 Гб 8-16 Гб Аккумулятор ~ 1400 — 2050 мАч ~ 2200 — 3080 мАч SIM-карта 2 слота, micro-SIM 2 слота, nano-SIM

В 2018 году в предпочтениях москвичей произошли изменения: их стали интересовать смартфоны с большей диагональю, позволяющей с комфортом смотреть фильмы и играть в игры. Аккумулятор стал мощнее, а также поменялась SIM-карта. Изменились и габариты — смартфон стал тоньше (7,5 мм предпочтительнее), а камеры — лучше. Помимо этого, увеличился и объём встроенной памяти. Неизменной осталась операционная система — гаджет 2018 года по-прежнему работает на Android.