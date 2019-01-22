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«МегаФон» проанализировал, какие гаджеты предпочитают москвичи

Специалисты Столичного филиала «МегаФона» изучили, какие смартфоны чаще выбирали москвичи в 2018 году. Так, в число основных требований к гаджетам вошли поддержка 4G, большой экран, качественная камера и большая емкость аккумулятора. При этом москвичи чаще покупали бюджетные смартфоны стоимостью до 10 тысяч рублей и гаджеты Samsung, но заплатили больше всего за iPhone.

Спросом — за Samsung и бюджетные смартфоны, деньгами — за Apple

По данным Столичного филиала «МегаФона», в разрезе брендов лидирующие позиции удерживают Samsung, Apple и Vertex — бюджетная российская марка с производством в Китае. Компания — один из ведущих игроков в ценовом сегменте до 8 тысяч рублей, и интерес к её продукции последовательно растёт уже не первый год. Впрочем, положительная динамика спроса характерна и для Apple и Samsung: в 2018 году она составила 1,37 п.п. и 7,15 п.п. соответственно. Интересно, что в 2018 году в топ-5 также вошли Xiaomi и Huawei — китайские бренды, которые ранее не могли похвастаться сильной популярностью у столичных клиентов салонов «МегаФона». Смартфоны ZTE и Micromax покинули лидирующую пятерку в 2018 году.

Доли спроса на пять самых популярных марок смартфонов в салонах «МегаФона» (в количественном выражении)

 

2018 год

2017 год

 

Бренд

Доля

Бренд

Доля

1

Samsung

31,25%

Samsung

24,10%

2

Vertex

14,22%

ZTE

14,36%

3

Apple

13,19%

Apple

11,82%

4

Xiaomi

12,7%

Vertex

8,81%

5

Huawei

5,02%

Micromax

7,84%

Несмотря на то, что лидерами по продажам в 2018 году стали бюджетные смартфоны, больше всего денег москвичи потратили на технику Apple. Однако это связано в первую очередь со стоимостью «яблочных» гаджетов. При этом по популярности конкретных моделей смартфоны Apple уступают бюджетным Xiaomi и Vertex (стоимостью до 10 тысяч рублей). Так, среди моделей самыми продаваемыми в 2018 году стали Xiaomi Redmi Note 5A и Vertex Impress Luck. Лидером среди iPhone стал SE (4 место в рейтинге популярных смартфонов). А в разрезе моделей Samsung по объему продаж лидирует Galaxy J2 Prime (пятое место в рейтинге).

Топ-5 смартфонов по объёмам продаж

(в количественном выражении)

 

2018 год

2017год

1

Xiaomi Redmi Note 5A

Micromax Q415

2

Vertex Impress Luck Gold

Samsung Galaxy J2 Prime

3

Vertex Impress Luck Black

ZTE Blade A5 Pro

4

Apple iPhone SE

Samsung Galaxy J1 Gold

5

Samsung Galaxy J2 Prime

Samsung Galaxy J1 Black

Топ-5 смартфонов по объёмам продаж

(в денежном выражении)

 

2018 год

 

Модель

Описание

1

iPhone SE

32GB,Space Gray

2

iPhone X

64GB,Space Gray

3

iPhone 6

32GB, Space Gray

4

iPhone 8

64GB, Space Gray

5

iPhone X

64GB, Silver

Московский смартфон — какой он?

В соответствии с рейтингом продаж в салонах «МегаФона», в 2017 году типичный московский смартфон представлял собой модель 2016 года с поддержкой 4G. Недорогой, с не самыми большими диагональю и разрешением экрана, он был оснащен сенсорным экраном и поддержкой «мультитач», а также двумя бюджетными камерами. Гаджет 2017 года работал на Android, не мог похвастаться большим объёмом оперативной памяти или ёмким аккумулятором, а также обладал пластиковым корпусом и толщиной около 8,9 мм.

Характеристика

2017 года

2018 год

Диагональ

~ 4,5″

~ 5-5,5«

Разрешение

800×480 — 890×540

854×480 — 1136×640

Поддержка LTE

LTE cat.4, до 150 Мбит/сек

LTE cat.4, до 150 Мбит/сек

Камера

5 мп (основная), 2 мп (фронтальная)

~ 8-13 мп (основная), 5 мп (фронтальная)

Внутренняя память

До 8 Гб

8-16 Гб

Аккумулятор

~ 1400 — 2050 мАч

~ 2200 — 3080 мАч

SIM-карта

2 слота, micro-SIM

2 слота, nano-SIM

В 2018 году в предпочтениях москвичей произошли изменения: их стали интересовать смартфоны с большей диагональю, позволяющей с комфортом смотреть фильмы и играть в игры. Аккумулятор стал мощнее, а также поменялась SIM-карта. Изменились и габариты — смартфон стал тоньше (7,5 мм предпочтительнее), а камеры — лучше. Помимо этого, увеличился и объём встроенной памяти. Неизменной осталась операционная система — гаджет 2018 года по-прежнему работает на Android.

«В 2018 году москвичи за редким исключением делали выбор в пользу смартфонов с поддержкой 4G. Быстрый мобильный интернет становится доступнее, причем не только на улицах, но и в метро, где почти каждый житель столицы проводит значительную часть дня. Примерно 90% смартфонов, которые приобрели москвичи в салонах „МегаФона“, поддерживают LTE. Выбор одного из них позволит всегда оставаться на связи. А подключение к сети „МегаФона“ раскроет потенциал смартфона по максимуму», — комментирует Вадим Зимин, директор Столичного филиала «МегаФон-Ритейл».

Автор: Анна
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