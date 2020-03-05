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МегаФон запускает трейд-ин для смарт-часов

МегаФон запускает трейд-ин для «умных» часов. В рамках программы можно сдать смарт-часы Apple или Samsung и купить новое устройство со скидкой до 20%.

Размер скидки на новый гаджет зависит от состояния устройства и той модели, которую покупатель хочет приобрести. Например, дополнительная скидка на новый Samsung Galaxy S10 или Huawei P30 Pro составит 15 000, на Honor 20 Pro — 5 000 рублей. Оформить покупку можно в 2050 магазинах МегаФон Ритейла в 520 городах России.

Чтобы принять участие в программе, нужно убедиться, что в настройках аппарата указан серийный номер устройства, оно включается и работает, экран функционирует, даже если он разбит. Кроме того, клиент должен иметь возможность отвязать свою учетную запись от часов.

«Продажи смарт-часов в 2019 году выросли на 700% в количественном выражении и на 400% в денежном. Каждые полгода появляются новые интересные модели в разных ценовых диапазонах. Программа трейд-ин позволяет покупать новинки или переходить на более современные устройства с большой скидкой. При этом старые часы не будут лежать дома, а отправятся на переработку», — отмечает Андрей Левыкин, генеральный директор МегаФон Ритейл.

В 225 магазинах Москвы также стартовала программа утилизации носимых устройств. К утилизации принимаются любые смарт-часы, детские часы или фитнес-трекеры независимо от их состояния, в том числе неработающие устройства с разбитым экраном. При этом можно получить скидку на покупку нового устройства из любой категории. В зависимости от типа и бренда нового гаджета скидка может составить до 10%. Партнёр МегаФона в программе трейд-ин — компания SmartPrice.

Программа трейд-ин работает в магазинах МегаФон Ритейл c декабря 2017 года. В 2019 году в трейд-ин и на утилизацию было принято около 500 тысяч устройств. Это около 72 тонн материалов, которые отправились на переработку. В магазинах МегаФон Ритейл доля продаж смартфонов по программе трейд-ин от всех проданных смартфонов в штуках и в рублях составляет больше 20% и показывает непрерывный рост. Трейд-ин позволяет безопасно сдать старое устройство и сэкономить время, которое пришлось бы потратить, пытаясь продать его самостоятельно.

Автор: Анна
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