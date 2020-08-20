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МегаФон запустил продажу сим-карт в Яндекс.Лавке

МегаФон первым из мобильных операторов запустил продажу сим-карт с саморегистрацией в сервисе экспресс-доставки товаров Яндекс.Лавка. Получить сим-карту можно уже через 10-15 минут после заказа, самостоятельно активировать ее через мобильное приложение МегаФона и сразу выйти на связь.

На онлайн-ресурсы приходится более 10% продаж сим-карт МегаФона с саморегистрацией. Сотрудничество с Яндекс.Лавкой позволит компании расширить дистрибуцию в онлайн-каналах и максимально сократить время доставки.

Сим-карты МегаФона можно купить на территории покрытия сервиса Яндекс.Лавка в Москве и Московской области, а на следующей неделе эта возможность появится в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также в Нижнем Новгороде.

«Мы начали активно развивать дистрибуцию сим-карт с саморегистрацией в розничных сетях и онлайн-магазинах в начале этого года. В период режима самоизоляции многие абоненты смогли оценить преимущества покупки сим-карты в магазине у дома или в онлайн-магазинах с доставкой курьером, и мы продолжаем развивать этот канал продаж. Партнерство с Яндекс.Лавкой позволяет нам существенно сократить время доставки — уже через 10-15 минут после заказа сим-карта будет у клиента, а еще через 5 минут он сможет общаться и пользоваться самым быстрым мобильным интернетом от МегаФона», — отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Яндекс.Лавка специализируется на экспресс-доставке продуктов питания и товаров для дома и насчитывает более 200 локальных складов в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Сервис доступен для 20 млн клиентов. Все товары доставляются бесконтактно.

Стоимость сим-карты составляет 300 рублей, такая же сумма появится на балансе абонента после ее активации. Активировать сим‑карту можно самостоятельно через мобильное приложение МегаФона, в том числе, с авторизацией через портал госуслуг. Это займет не более 5‑10 минут. Абонент также может дистанционно оформить перенос номера от другого оператора, после переноса прежний номер заработает на этой же сим-карте.

При авторизации можно выбрать любой подходящий тарифный план, в том числе новой линейки #БезПереплат, которая позволяет переносить оплаченные гигабайты интернета и использовать их, когда удобно, бесплатно общаться в мессенджерах даже при отрицательном балансе счёта и забыть о нежелательных платных подписках — защита от них включена во все тарифные планы.

Купить сим-карты онлайн можно в собственном интернет-магазине МегаФона, на AliExpress Россия, а также в «Связном», «М.Видео», «Эльдорадо», Ozon.ru, Wildberries, «Беру», Goods.ru. Сим-карты доступны более чем в 24,4 тыс. торговых точек, среди которых магазины шаговой доступности и розничные сети «Лента», «Верный», Billa, «Бристоль», а также на заправках ЕКА, Татнефть, в киосках печати, на Почте России.

Автор: Анна
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