«Мегафон» завершил сделку по покупке доли в Mail.Ru Group

«Мегафон» завершил сделку по приобретению доли в Mail.Ru Group, которая даёт оператору контроль над холдингом, об этом говорится в сообщении компании.

«Мегафон» выплатил $640 млн, ещё $100 млн будут выплачены через год после завершения сделки. Продавцами доли стали New Media and Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited, аффилированные с USM Holdings Алишера Усманова, совладельца «Мегафона».

Под контроль оператора перешли 11,5 млн акций класса A и 21,9 млн обыкновенных акций. Они составляют примерно 15,2% уставного капитала или 63,8% голосов в Mail.Ru Group.

Для финансирования сделки «Мегафон» привлёк кредит в «Сбербанке» на сумму 35 млрд рублей со сроком погашения до 2024 года.

«Мегафон» анонсировал покупку контроля в Mail.Ru Group в декабре 2016 года. В январе 2017 года акционеры «Мегафона» одобрили сделку, а 6 февраля стало известно, что федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство «Мегафона» о покупке доли в холдинге Mail.Ru Group

По мнению «Мегафона», сделка с Mail.Ru Group поможет оператору увеличить долю «цифровых абонентов» в своей базе, к которым компания относит пользователей, активно использующих мессенджеры, соцсети, онлайн-кинотеатры и другие онлайн-сервисы.