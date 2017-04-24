Meizu открыл в Москве первый фирменный магазин

Производитель смартфонов Meizu открыл в Москве свой новый флагманский магазин. Торжественное мероприятие прошло 22 апреля в ТЦ «Гагаринский».

В фирменном магазине Meizu представлен широкий ассортимент смартфонов и аксессуаров компании, а его посетители могут получить консультации по вопросам об устройствах китайского бренда.

Оформление магазина максимально приближено к торговым точкам Meizu в Китае: аксессуары находятся на стене, на столах располагаются демонстрационные образцы смартфонов. В будущем в демонстрационной зоне будут оперативно выставляться свежие модели, чтобы посетителям было проще определиться с предварительным заказом.

В выходные первых покупателей магазина ждали скидки до 30% на смартфоны и аксессуары Meizu. Более того, в первые два дня открытия компания бесплатно раздала все имеющиеся в ее распоряжении аксессуары для уже ушедших из продажи смартфонов. Чехлы, пленки, стекла, бамперы для смартфонов Meizu могли получить все желающие с единственным условием: 1 комплект аксессуаров в 1 руки.

Торговая точка в ТЦ «Гагаринский» стала первым фирменным магазином Meizu в Москве. В Санкт-Петербурге официальный пункт продаж находится в ТЦ «Лиговъ». Смартфоны компании также продаются в салонах операторов связи и у таких ритейлеров, как «Связной» и «М.Видео».