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Меньше половины компаний отмечает гендерные праздники

Меньше половины компаний (46%) из сегмента малого и среднего бизнеса поздравляют своих сотрудников, а также партнеров и клиентов с праздниками 23 февраля и 8 марта. В компаниях, где принято отмечать, поздравления выглядят довольно традиционно: сотрудницам дарят цветы и сертификаты, сотрудникам устраивают фуршеты. Такие данные подготовила «Яндекс.Касса» по результатам опросов среди 330 представителей компаний малого и среднего бизнеса в январе 2020 года.

Из тех, кто все-таки готовит подарки, 89% вручают их и сотрудникам, и партнерам, остальные — или сотрудникам, или клиентам. В 42% небольших компаний за подарки к гендерным праздникам отвечают лично руководители и основатели бизнеса. В 35% компаний эту задачу поручают сотрудникам самых разных отделов, в 16% — секретарям, в 7% — маркетологам.

В 27% компаний подарки покупают через интернет, в 23% — у партнеров, рассчитываясь по выставленным счетам, в 42% — в обычных магазинах, по-прежнему расплачиваясь наличными. Чаще всего дарят цветы, сувениры, алкоголь, парфюмерию, сладости.

Для 38% участников опроса главное при выборе продавца подарков — доступные цены и удобная доставка. Только 10% опрошенных ответили, что им важен широкий ассортимент.

«Наш опрос показал, что доля компаний, которые покупают подарки онлайн, составляет уже треть в сегменте малого и среднего бизнеса. Это число будет расти, потому что мгновенные B2B-платежи дают новый импульс рынку корпоративных закупок. С одной стороны, онлайн-оплата становится заметно проще для покупателя-юрлица и позволяет ему сэкономить ресурсы бухгалтерии. С другой, переход в онлайн процессов оплаты и отгрузки товаров помогает магазинам ускорить оборачиваемость складов и, соответственно, зарабатывать больше в пиковые для бизнеса периоды, например, в гендерные праздники».

Оксана Коробкина, директор департамента коммерции «Яндекс.Денег»

Автор: Анна
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