Менеджеры «М.Видео» и «Эльдорадо» признаны лучшими в российском ритейле

Компания «М.Видео» и компания «Эльдорадо», сообщают о том, что по итогам первого персонального рейтинга TOP RETAIL MANAGERS 2018 в рамках Недели российского ритейла целый ряд менеджеров компаний признаны лучшими в своих номинациях.

В число лучших в своей номинации вошли президент и основатель «М.Видео» Александр Тынкован, директор по связям с государственными органами «М.Видео» Тагир Калимуллин, директор по персоналу «М.Видео» Наталья Малеева, директор по управлению поставками, дистрибьюцией и логистикой «М.Видео» Ирина Дементьева, руководитель департамента по связям с общественностью «М.Видео» Валерия Андреева, директор по корпоративным и правовым отношениям «Эльдорадо» Алексей Сухов, директор по маркетингу «Эльдорадо» Василий Большаков, операционный директор по логистике Вячеслав Никонович, руководитель отдела по связям с общественностью «Эльдорадо» Завьялова Юлия.

Персональный рейтинг российских менеджеров в ритейле TOP RETAIL MANAGERS проводится впервые в рамках Недели российского ритейла. Он выявляет наиболее выдающихся представителей российского менеджмента в ритейле, обладающих высокой профессиональной репутацией. В ходе экспертного онлайн-голосования лучшие топ-менеджеры оценивают успехи своих коллег.

Также достижения «Эльдорадо» были отмечены отраслевой премией Retail Week Awards 2018 в номинации «Retail Brand. Коллаборация года», церемония награждения которой прошла в рамках конференции.