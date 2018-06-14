+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Менеджеры «М.Видео» и «Эльдорадо» признаны лучшими в российском ритейле

Смотрите в каталоге
Эльдорадо
Эльдорадо
Бытовая техника

Компания «М.Видео» и компания «Эльдорадо», сообщают о том, что по итогам первого персонального рейтинга TOP RETAIL MANAGERS 2018 в рамках Недели российского ритейла целый ряд менеджеров компаний признаны лучшими в своих номинациях.

В число лучших в своей номинации вошли президент и основатель «М.Видео» Александр Тынкован, директор по связям с государственными органами «М.Видео» Тагир Калимуллин, директор по персоналу «М.Видео» Наталья Малеева, директор по управлению поставками, дистрибьюцией и логистикой «М.Видео» Ирина Дементьева, руководитель департамента по связям с общественностью «М.Видео» Валерия Андреева, директор по корпоративным и правовым отношениям «Эльдорадо» Алексей Сухов, директор по маркетингу «Эльдорадо» Василий Большаков, операционный директор по логистике Вячеслав Никонович, руководитель отдела по связям с общественностью «Эльдорадо» Завьялова Юлия.

Персональный рейтинг российских менеджеров в ритейле TOP RETAIL MANAGERS проводится впервые в рамках Недели российского ритейла. Он выявляет наиболее выдающихся представителей российского менеджмента в ритейле, обладающих высокой профессиональной репутацией. В ходе экспертного онлайн-голосования лучшие топ-менеджеры оценивают успехи своих коллег.

Также достижения «Эльдорадо» были отмечены отраслевой премией Retail Week Awards 2018 в номинации «Retail Brand. Коллаборация года», церемония награждения которой прошла в рамках конференции.

Компании и сервисы: Эльдорадо, М.видео
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

25 июня / Комментарии
ФРИИ инвестирует 20 млн руб. в платформу для покупок без касс и очередей Pay-Z

ФРИИ инвестирует 20 млн руб. в платформу для покупок без касс и очередей Pay-Z

Посевная инвестиция ФРИИ в сервис для покупок в магазинах для касс и очередей Pay-Z составит 20 млн руб. По итогам сделки фонд увеличит свою долю в компании до 24%. Ранее ФРИИ уже инвестировал в Pay-Z 2,5 млн руб. Стартап успешно прошел 14 Акселератор ФРИИ, запустившийся в начале этого года.

далее →

22 июня / Комментарии
Сергей Гончаров назначен гендиректором «Пятёрочки»

Сергей Гончаров назначен гендиректором «Пятёрочки»

X5 Retail Group, одна из крупнейших продуктовых розничных компаний в России объявляет о назначении Сергея Гончарова на должность генерального директора федеральной торговой сети «Пятёрочка».

далее →

21 июня / Комментарии
«220 Вольт» запитает энергией

«220 Вольт» запитает энергией

ГК «220 Вольт» создала дочернее предприятие, по установке и обслуживанию силовой техники. «220 Вольт-Сервис» будет предоставлять услуги реализации проектов автономного энергообеспечения загородной недвижимости, а также торговых и промышленных объектов.

далее →

21 июня / Комментарии
Брендом «Евросеть» никто не сможет воспользоваться

Брендом «Евросеть» никто не сможет воспользоваться

«Мегафон» решил заморозить бренд «Евросеть» в рамках сделки с «Вымпелком» по разделению ритейлера. Компании не желают, чтобы кто-либо мог воспользоваться этим брендом.

далее →

21 июня / Комментарии
Бизнес требует компенсацию за повышение НДС

Бизнес требует компенсацию за повышение НДС

Общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» предлагает вместе с ростом НДС до 20% ввести компенсационные механизмы, которые помогли бы нивелировать нагрузку на бизнес, говорится в письме главы организации Александра Калинина председателю Госдумы Вячеславу Володину.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!