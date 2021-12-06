Менее 30% интернет- пользователей будут покупать подарки онлайн

Социальная сеть «Одноклассники» запустила специальный сайт, на котором в течение ближайшего месяца будут появляться самые интересные результаты уходящего года. Первым стал раздел «Подарки», где были представлены результаты предновогоднего онлайн-опроса пользователей сети.

Совместно с центром исследований ResearchMe Одноклассники выяснили, что почти половина (45%) пользователей рунета планируют приобретать подарки на Новый год в обычных магазинах, 34% — в супермаркетах, и только 26% — в онлайн-маркетплейсах и интернет-магазинах.

Опрос также показал, что в этом году люди тщательнее подходят к распределению бюджета на новогодние подарки: только 8% опрошенных затруднились ответить, какую сумму они готовы потратить к новогодним праздникам. В прошлом году количество неопределившихся пользователей достигало 20%. Выяснилось, что более 3 тысяч рублей на подарки готовы потратить 46% респондентов: каждый пятый (25%) — от 3 до 5 тысяч рублей, 11% — от 5 до 7 тысяч, 5% — от 7 до 9 тысяч и 5% — более 9 тысяч рублей.

При выборе подарка респонденты чаще всего обращают внимание сначала на пользу (58%), стоимость (43%), оригинальность (38%) и только потом на внешний вид (23%).

Доля пользователей, которые ищут идеи для подарков в социальных сетях, составила 42%. Чаще всего они просматривают тематические группы (51%), изучают аккаунты различных брендов (40%), обращают внимание на рекомендации селебрити и блогеров (23%).

В топ-5 желанных подарков вошли: деньги (30%), электроника (18%) и смартфоны (18%), косметика, парфюмерия и товары по уходу за собой (16%) и путешествия (15%).

Интересно, что 65% пользователей рунета отметили, что предпочитают получать подарки- сюрпризы, и только 25% сказали о том, что заранее продумывают список желаемых подарков и составляют wish-листы. 10% заявили, что вообще не любят получать подарки.