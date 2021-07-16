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Мэр Москвы отменил систему обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене системы обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе с понедельника, 19 июля. Режим ограничений для непривитых продержался меньше трёх недель и вызвал волну возмущения среди москвичей и гостей столицы. Но отказаться от него решили не из-за общественного мнения и проблем с получением кодов, а из-за успехов вакцинации.

Об этом Сергей Собянин объявил 16 июля на заседании президиума оперштаба по борьбе с COVID-19. По словам мэра, отказаться от обязательной проверки QR-кодов о вакцинации или перенесённом коронавирусе удалось благодаря успешному ходу вакцинации.

«Система QR-кодов выполнила свою задачу и будет отменена в связи с тем, что большая часть московских компаний сумела вакцинировать 60% сотрудников», — пояснил мэр в эфире телеканала «Россия 24». По данным властей Москвы, за последний месяц более 2 млн жителей столицы сделали прививку от COVID-19. В решении об отмене QR-кодов сыграло свою роль и то, как рестораны соблюдали требования чиновников, отметил Собянин.

Мэр также заявил, что с 19 июля открываются:

  • ночные клубы и рестораны, работающие ночью;
  • детские игровые комнаты;
  • фудкорты.

В ночное время в заведениях можно будет проводить мероприятия при условии соблюдения всех санитарных требований. Теперь организации могут самостоятельно решать, проверять ли у посетителей QR-коды. Возможность оформить его на госуслугах сохраняется.

Отмена QR-кодов не означает, что снимаются все противоэпидемические требования, напомнил Собянин. Однако рестораны смогут вздохнуть спокойно: за время действия ограничения отрасль зафиксировала катастрофическое снижение выручки. Омбудсмен по делам малого бизнеса и основательница сети кафе «АндерСон» Анастасия Татулова, ранее резко высказавшаяся о введении QR-кодов, назвала решение по их отмене праздником для ресторанной отрасли.

Вслед за Москвой об аналогичном шаге заявило и Подмосковье. По словам губернатора области Андрея Воробьёва, с 19 июля владельцы заведений общепита смогут сами решать, проверять коды у посетителей или нет. При этом остальные антиковидные меры — ношение масок, соблюдение социальной дистанции и другие — остаются в силе, заверил губернатор.

Автор: Анна
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