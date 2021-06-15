+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Мэр Москвы сообщил о продлении выходных дней в Москве с 15 по 19 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении выходных дней в столице с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом он сообщил в своем личном блоге.

«Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, „длинные выходные“ в Москве продлятся девять дней — с 12 по 20 июня».

Указ распространяется на предприятия и организации всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям).

Продолжить работу могут организации в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316.

Предприятиям города рекомендуется перевести на удаленную работу как можно больше сотрудников, не прошедших вакцинацию от COVID-19, — не менее 30 процентов от списочного состава организаций. «Особенно это касается пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые пока не сделали прививку», — добавил Сергей Собянин.

Изменения в работе торговых центров, предприятий общепита и парков

С 13 по 20 июня временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов, работающих в торговых центрах и подобных организациях.

Ресторанам, барам, кафе, а также ночным клубам, караоке, боулингам и другим развлекательным заведениям запрещается обслуживать посетителей в ночное время (с 23:00 до 06:00). При этом обслуживание на вынос разрешено.

В крупных городских парках и на природных территориях закрываются аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие развлекательные объекты. Прогулки горожан в парках не запрещены.

«Друзья, „длинные выходные“ помогут справиться с ростом заболеваемости только в том случае, если каждый из нас проявит в эти дни максимальную осторожность. И конечно, надо активнее вакцинироваться. Тем самым вы защитите себя и своих близких. Все пункты вакцинации в выходные дни будут работать», — отметил Мэр Москвы.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

15 июня / Комментарии
iHerb планирует продавать свои товары в российских аптеках

iHerb планирует продавать свои товары в российских аптеках

Американская компания iHerb, специализирующаяся на продаже витаминов и биологически активных добавок (БАД), сообщила о планах продавать свои товары в российских аптеках. Для этого компания намерена инвестировать 1,5 млрд руб. в регистрацию продукции в России

далее →

14 июня / Комментарии
Cуд наложил арест на имущество экс-владельцев франшизы Spar

Cуд наложил арест на имущество экс-владельцев франшизы Spar

Тверской районный суд арестовал имущество компаний, аффилированных с экс-владельцами франшизы Spar братьями Мушвигом и Аллахверди Абдуллаевыми.

далее →

14 июня / Комментарии
«Светофор» выходит на рынок Великобритании

«Светофор» выходит на рынок Великобритании

Сеть жестких дискаунтеров Mere планирует открыть более 300 магазинов в Великобритании. Амбициозный план рассчитан на ближайшие 10 лет. Mere принадлежит екатеринбургским предпринимателям Шнайдерам, которые развивают российские сети «Светофор» и «Маяк».

далее →

11 июня / Комментарии
«Яндекс» ведёт переговоры о покупке сети супермаркетов «Азбука вкуса»

«Яндекс» ведёт переговоры о покупке сети супермаркетов «Азбука вкуса»

«Яндекс» ведет переговоры о покупке сети супермаркетов «Азбука Вкуса», сообщает издание The Bell. Смысл сделки — в синергии с сервисом доставки продуктов «Яндекс.Лавка». Один из крупнейших акционеров «Азбуки Вкуса» — Роман Абрамович, который с недавних пор является и миноритарным акционером «Яндекса». Рыночную стоимость «Азбуки» аналитики оценивают на уровне до 20 млрд рублей.

далее →

10 июня / Комментарии
ИКЕА в России перешла на электронные чеки

ИКЕА в России перешла на электронные чеки

ИКЕА внедряет электронные чеки: компания запустила систему выдачи онлайн-чеков во всех магазинах в России. Покупателям ИКЕА больше не придется использовать бумажные чеки – теперь они смогут выбрать для себя электронный аналог. Инициатива стала еще одним шагом компании на пути к экологизации бизнес-процессов.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!