Мэр Москвы сообщил о продлении выходных дней в Москве с 15 по 19 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении выходных дней в столице с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом он сообщил в своем личном блоге.

«Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, „длинные выходные“ в Москве продлятся девять дней — с 12 по 20 июня».

Указ распространяется на предприятия и организации всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям).

Продолжить работу могут организации в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316.

Предприятиям города рекомендуется перевести на удаленную работу как можно больше сотрудников, не прошедших вакцинацию от COVID-19, — не менее 30 процентов от списочного состава организаций. «Особенно это касается пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые пока не сделали прививку», — добавил Сергей Собянин.

Изменения в работе торговых центров, предприятий общепита и парков

С 13 по 20 июня временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов, работающих в торговых центрах и подобных организациях.

Ресторанам, барам, кафе, а также ночным клубам, караоке, боулингам и другим развлекательным заведениям запрещается обслуживать посетителей в ночное время (с 23:00 до 06:00). При этом обслуживание на вынос разрешено.

В крупных городских парках и на природных территориях закрываются аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие развлекательные объекты. Прогулки горожан в парках не запрещены.