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Merchant Center запустил диагностику для программы «Рейтинги товаров»

Команда Google AdWords сообщила о запуске в Merchant Center нового раздела «Diagnostics». Он предназначенн для участников программы «Рейтинги товаров». В нём компании смогут видеть информацию о проблемах, связанных с фидами отзывов.

Новый раздел призван помочь продавцам оперативно решать проблемы такого рода. В Google отмечают, что среди самых частых недочётов значится отсутствие даты, текста или автора отзыва. Диагностические данные будут доступны в течение нескольких часов после загрузки фида.

Программа «Google Отзывы клиентов» Напомним в России заработала в ноябре 2016 года. Из оценок пользователей складывается рейтинг продавца, который затем отображается в объявлениях в поисковой сети и сервисе Google Покупки.

Программа «Отзывы о товарах» в России пока не запущена. При этом рейтинги товаров отображаются на сайте Google Покупок во всех странах, где доступен этот сервис.

Автор: Анна
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