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Мессенджер WhatsApp выпустил отдельное приложение для бизнеса

Мессенджер WhatsApp запустил бесплатное Android приложение для малого бизнеса WhatsApp Business, которое должно упростить общение компаний с клиентами.

Как говорится в сообщении компании, приложение пока доступно только в пяти странах: Великобритании, Индонезии, Италии, Мексике и США, но в ближайшие недели планируется запуск бизнес-сервиса в других странах, а также выпуск в будущем приложения для iOS.

В WhatsApp Business компании и бренды могут заводить отдельные профили с описанием деятельности и указанием дополнительных контактов. Предприниматели смогут общаться с клиентами лично или через бат-ботов, которые будут отвечать на часто задаваемые вопросы.

Сервис предоставляет аналитику по ответам, которая позволяет понять, как общаться с клиентами наиболее эффективно.Пока WhatsApp для бизнеса полностью бесплатный, но в будущем компания будет думать над возможностями монетизации сервиса.

Автор: Анна
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