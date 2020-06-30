Мессенджеры как канал продаж: рост продолжается

Яндекс.Касса выяснила, как бизнес принимает онлайн-оплату от клиентов с помощью сервиса выставления счетов. Для этого ее аналитики изучили данные о платежах по счетам, которые компании отправляли покупателям по электронной почте, смс и в мессенджерах — например, во время телефонного разговора или в чате с клиентом. Сегодня сервисом выставления счетов пользуются около 16 тыс. компаний — партнеров Яндекс.Кассы.

Как бизнес выставляет счета

С начала 2020 года 62,5% компаний, подключивших сервис выставления счетов, отправляли их клиентам в мессенджерах, 48% — по электронной почте, 35% — по смс. Всего с помощью сервиса Яндекс.Кассы компании выставили больше 2 млн счетов, годом раньше эта цифра составляла 1,5 млн. При этом на мессенджеры приходится около 1 млн от всех выставленных счетов.

Аналитики Яндекс.Кассы отмечают тренд: популярность электронной почты как канала продаж снижается. За год доля платежей по счетам, которые компании отправляли через электронную почту, упала до 30%. Годом раньше этот показатель составлял 45%. А вот популярность мессенджеров, наоборот, растет: в них за последние 12 месяцев пользователи оплатили 49% счетов. Востребованность смс как канала продаж тоже подросла: сейчас доля платежей по счетам, выставленным этим способом, составляет 21%, годом раньше — 13%.

Еще один тренд: в мобильный сегмент переходят не только покупатели, но и небольшой бизнес. За последние полгода около 20% компаний выставляли счета с телефонов через приложение Яндекс.Кассы.

Что оплачивают по счетам

За последние 12 месяцев чаще всего счета выставляли клиентам магазины сувениров и товаров для хобби — таких счетов 18%. По ним люди платили в среднем за раз 3583 рубля. Но по обороту платежей через сервис выставления счетов такие магазины лишь на третьей строчке. Первое место по этому показателю занимают магазины товаров для дома и сада (средний чек — 10 375 рублей), второе — магазины одежды и обуви (7350 рублей). Интересно отметить, что у компаний из первой и второй строчек топа средние чеки при оплате по выставленным счетам заметно больше, чем при обычных продажах.

Средний чек при оплате по счетам, выставленным по электронной почте, за последние 12 месяцев уменьшился на 12% — до 7278 рублей. Для мессенджеров этот показатель, наоборот, вырос на 6% — до 5585 рублей. А вот для смс он почти не изменился — уменьшился на 1% и составил 5806 рублей.

Топ товаров и услуг по обороту платежей через счета, выставленные по электронной почте, смс, в мессенджерах

Товары для дома и сада, средний чек — 10 375 рублей Одежда, обувь — 7350 рублей Сувениры и товары для хобби— 3583 рубля Музыка, видео, игры — 4219 рублей Мастер-классы и тренинги — 6739 рублей Оборудование для строительства и ремонта — 9104 рубля Косметика — 6557 рублей Продукты — 4776 рублей Спортивные товары — 9223 рубля Консультации — 6432 рубля

Категории товаров и услуг расположены в порядке убывания оборота платежей по счетам, выставленным через Яндекс.Кассу.