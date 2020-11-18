Месть новогодней еды. IKEA сняла новогодний блокбастер

Компания IKEA запустила кампанию «Новый год по-новому» По статистике, треть всех продуктов на планете оказывается ненужной людям и выбрасывается. Вместе с режиссером Ильей Найшуллером компания сняла новогодний ролик, в котором наглядно показала последствия праздничных застолий.

Ролик снят в жанре хоррора. В центре событий оказывается обычный двор. Вечер. Гуляют люди. Дети играют в снежки и катаются на горке. Кто-то собирается запускать салют. И тут с неба начинают падать огромные недоеденные продукты — куриные ножки, шпажки с закуской, огурцы и сыр. Продукты с новогоднего стола, которые люди не доели на новый год.