Месть новогодней еды. IKEA сняла новогодний блокбастер
Компания IKEA запустила кампанию «Новый год по-новому» По статистике, треть всех продуктов на планете оказывается ненужной людям и выбрасывается. Вместе с режиссером Ильей Найшуллером компания сняла новогодний ролик, в котором наглядно показала последствия праздничных застолий.
Ролик снят в жанре хоррора. В центре событий оказывается обычный двор. Вечер. Гуляют люди. Дети играют в снежки и катаются на горке. Кто-то собирается запускать салют. И тут с неба начинают падать огромные недоеденные продукты — куриные ножки, шпажки с закуской, огурцы и сыр. Продукты с новогоднего стола, которые люди не доели на новый год.
«Обычно в праздники мы думаем о подарках, о елке, о новогоднем столе. Но давайте в этом году подумаем и о природе. Потому что масштабное потребление в праздники — настоящая беда для нее. И, если мы после праздников можем сесть на диету и быстро прийти в форму, то природа — нет», — говорится на сайте компании.