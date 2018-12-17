Metro Cash & Carry раздаёт карты клиента всем желающим

Сеть мелкооптовых центров Metro Cash & Carry решила временно отказаться от ограничений по выдаче карт клиента и выдавать их всем желающим. С 29 ноября по 26 декабря Metro Cash & Carry выдаёт карты клиента всем заполнившим анкету с контактными данными.

Сейчас компания осуществляет продажи только по картам клиента. Чтобы их получить, нужно было заполнить анкету, указать организационно-правовую форму компании — будущего клиента, ее ИНН, другие данные и принести оригинал доверенности на право совершения сделок от лица компании, подписанный руководителем.

С помощью акции компания хочет познакомить потребителей с ассортиментом и оптовым уровнем цен, объяснил представитель Metro Cash & Carry. Карты будут действовать около двух лет, потом клиент сможет пройти полную регистрацию через юрлицо и стать «профессиональным клиентом».

Metro ожидает, что акция поможет расширить клиентскую базу в среднесрочной перспективе, а большой поток клиентов будет способствовать увеличению продаж.

В последние годы российский бизнес Metro Cash & Carry испытывает трудности, отмечают «Ведомости». В 2017-2018 финансовом году общие продажи компании в России упали на 16,3%, до €2,8 млрд. В рублях выручка снизилась на 8%. Сейчас у Metro в России 93 торговых центра.