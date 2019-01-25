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Падение выручки заставило Metro Cash & Carry изменить концепцию магазинов в России

Немецкая сеть мелкооптовых центров Metro Cash & Carry скорректирует концепцию работы в РФ, сообщает «Коммерсант» со ссылкой источники в компании. Планируется обновление более 70% сети, работающей в России.

По информации издания, смысл изменения концепции — создание трех новых для сети форматов. Первый — универсальный розничный магазин для частных покупателей и малого бизнеса. Второй — оптовые магазины для трейдеров. «Еще один формат будет сфокусирован в том числе на частных покупателях, с более удобной выкладкой товара, другим освещением и ассортиментом высокого качества», — отмечает издание. В Metro уточнили, что большая часть обновленных гипермаркетов придется на универмаги, а магазины с акцентом на товарах премиум-класса будут открыты только в городах-миллионниках.

В компании не раскрывают планируемые затраты. На обновление каждого магазина потребуется от 1 до 3 млн евро в зависимости от формата, исходя из этого общие минимальные затраты Metro могут превысить €67 млн, — подсчитал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

В последние годы российский бизнес, один из ключевых для Metro, испытывает трудности. В его сопоставимых торговых центрах сокращается выручка, а в 2017/18 финансовом году общие продажи компании в России упали на 16,3%, до 2,8 млрд евро; в рублях выручка снизилась на 8%.

С 2018 года российская Metro Cash & Carry начала принимать активные меры, чтобы справиться с трудностями. Компания пересмотрела ценообразование, введя три уровня цены — для оптовых закупок, мелкого опта и штучных покупок. Начала перестраивать работу магазинов, чтобы нарастить долю закупок профессиональными клиентами. В декабре сеть Metro Cash & Carry стала временно выдавать карты клиента всем желающим.

Автор: Анна
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