METRO фиксирует значительный рост e-grocery продаж

Компания METRO в очередной раз фиксирует рост канала e-grocery — к концу первых 9 месяцев 2020 года уровень онлайн-продаж METRO на конечных потребителей достиг 6% в структуре всех продаж компании в стране. В пиковые периоды этот показатель доходил до 9%. Таким образом, канал e-grocery вырос более чем в 3 раза по сравнению с 2019 годом, что позволило METRO в кратчайшие сроки занять значимую позицию в числе игроков онлайн рынка.

«Сформировав устойчивый офлайн бизнес за долгие годы работы в России, в последние два года METRO совершила огромный прорыв в онлайн продажах. Эффективный и взвешенный подход к развитию этого направления бизнеса, грамотное планирование и сильная команда показали быстрые и серьезные результаты. Теперь каждый может полноценно выбирать именно тот способ покупки, который удобен ему. Мы гордимся тем, что в такие короткие сроки vs совместно с нашими партнерами смогли занять одно из ведущих мест в e-grocery», — Мартин Шумахер, генеральный директор METRO в России.

Компания выбрала модель работы с партнерами по доставке, и это дало возможность быстро и гибко наращивать продажи, оперативно реагировать на потребности рынка. B2c e-com направление было запущено год назад параллельно с уже существующим стабильным каналом доставки для b2b.

Залогом успеха стало одновременное развитие продаж через сайт delivery.metro-cc.ru и white-label решение, мобильное приложение для частных заказов, работа с разветвленной сетью партнеров по b2c доставке и маркетплейсами. Компания работает с многочисленными партнерами в России, крупнейшим из которых Сбермаркет является.

В течение 2020 года компания приняла стратегическое решение выделить в большинстве торговых центров специальные операционные зоны для работы доставочных сервисов, где сборщики и курьеры могут оперативно укомплектовывать и хранить заказ, имея возможность сохранять качество продуктов METRO. Каждая зона — это 500 или более квадратных метров, интегрированных в работу торгового центра. Такой формат позволяет эффективно развивать и масштабировать бизнес не только компании, но и партнеров, что является частью стратегии METRO. За год компания увидела рост нескольких сервисов по географии и обороту, выступив надежной платформой для их развития.

Еще один фактор успеха — запуск работы dark stores небольшого формата на территории ТЦ METRO. Они предназначены для хранения товара исключительно для канала онлайн продаж. Основу ассортимента dark stores составляют мелкооптовые упаковки и товары повышенного спроса. Ассортимент таких dark stores формируется на основе аналитики поиска и наиболее частых запросов клиентов на сайте METRO. Dark stores позволяют держать гарантированный сток высоко востребованных в онлайне товаров, исключая конкуренцию с покупателями ТЦ.

Еще одним драйвером роста онлайн продаж является категория свежих продуктов (fresh), доля которой в корзине клиентов достигает до 40%.