METRO и Instamart расширяют стратегическое партнерство

Центр оптовых продаж METRO и сервис онлайн доставки Instamart в рамках конференции METRO EXPO 2019 подписали договор о стратегическом сотрудничестве. Instamart получил статус Привилегированного партнера METRO, что обеспечит интеграцию более высокого уровня между торговой сетью и сервисом быстрой доставки.

Соглашение, подписанное на три года, предусматривает полноценную работу совместной технологической платформы по обслуживанию клиентов METRO в онлайне. Пилот платформы был запущен ранее в этом году. Соглашение также предусматривает ее дальнейшее масштабирование в регионах присутствия торговой сети и совместные маркетинговые онлайн и оффлайн мероприятия для продвижения доставки из интернет магазина METRO для дома. Кроме того, в рамках партнерства компания Instamart начнет предоставлять METRO комплексную аналитику о покупательском спросе на товары ритейлера в режиме реального времени. Это позволит сети гипермаркетов отслеживать спрос на популярные товары, планировать запасы продуктов на складе, а также оптимизировать акционные кампании.

«Партнерство с Instamart позволит нашим клиентам получить удобный сервис, а новой аудитории познакомиться с ассортиментом и высокими стандартами качества METRO. Мы рады, что наше стремление стать удобнее для клиентов поддерживает такой надежный партнер. Реализованная B2B2C модель дает очевидные выгоды всем сторонам проекта: развитие бизнес-возможностей и улучшение сервиса для клиентов», — отмечает Александр Федосов, заместитель генерального директора по маркетингу METRO Россия.

Ближайшие планы по развитию стратегического партнерства предполагают подключение уже в ближайшие месяцы восьми дополнительных торговых центров METRO и расширение зоны доставки сервисом Instamart в Московской области. Таким образом, до конца апреля заказ продуктов на дом станет доступным для большинства жителей Москвы и Московской области. Также компании продолжат совместный запуск в регионах, где на ближайшее время запланированы открытия доставки Instamart в Ростове-на-Дону, Уфе и Краснодаре.

«Сегодня мы выходим на новый уровень взаимодействия, который позволит еще большему количеству клиентов по всей России получить доступ к широкому ассортименту товаров сети с доставкой на дом от Instamart, — рассказывает Петр Федченков, сооснователь компании Instamart. — Уже в ближайшие два месяца мы значительно расширим зону доставки из METRO, открыв доставку из восьми дополнительных торговых центров в Московской области, а также в нескольких городах-миллионниках. Рост географии доставки из магазинов METRO по нашим ожиданиям должен привести к трехкратному росту выручки компании Instamart».

Сотрудничество Instamart с центром оптовых продаж METRO длится с 2013 года, однако ранее его масштаб ограничивался лишь стандартными условиями. В феврале 2019 году компании объявили о запуске пилотного проекта по интеграции онлайн магазина на сайте торговой сети. С конца февраля клиентам METRO из Москвы и нескольких регионов Московской области стала доступна возможность заказать продукты с доставкой на дом через на сайте METRO. Проект позволил отладить и синхронизировать работу METRO и Instamart по обслуживанию онлайн заказов и их доставке в соответствие со стандартами обеих компаний.

Instamart и METRO реализует бизнес-модель, построенную на доставке клиентам продуктов с полок магазинов с 2013 года. Совместная работа осуществляется кроме Москвы также в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Пилотный проект технологической интеграции стартовал с середины февраля 2019 года.