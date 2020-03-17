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METRO и «СберМаркет» запускают сервис самовывоза

Metro и «СберМаркет» запустили сервис самовывоза из торгового центра сети. Система Click & Collect позволяет забирать заказы из торгового центра по пути без необходимости согласования времени с курьерами. Об этом говорится в сообщении «СберМаркета».

Заказ продукции, включая алкоголь будет возможен как через сайт и мобильное приложение Metro, так и через сайт и мобильное приложение «СберМаркета».

Пилотный запуск пройдет на базе торгового центра Metro в Москве на Ленинградском шоссе и продлится полгода, после чего будет масштабирован на другие города. Старт работы тестового пункта намечен на 19 марта.

Клиент может собрать корзину из необходимых товаров онлайн, в том числе зарезервировать алкоголь для последующей покупки и самовывоза, выбрать время, способ оплаты (через интернет или в точке самовывоза) и получать уведомления о статусе заказа.

Пункт самовывоза интернет-заказов с сайта будет представлять собой специальное помещение в торговом центре с отдельным входом, комнатой ожидания с кассовыми терминалами и кофе-зоной. Ожидается, что за полгода тестового периода сервис выйдет на средний показатель в 300 заказов в день. Выдача заказа будет производиться за 10 минут.

Для хранения заказов выделяется отдельное складское помещение с морозильной и холодильной камерами, зоной хранения при нормальной температуре для соблюдения раздельного хранения продуктов питания и бытовой химии. Для заказа через сервис будут доступны все артикулы с полок торгового центра — на Ленинградском шоссе это порядка 30 тысяч товаров.

«METRO как оптовая компания ориентирована не только на b2b сегмент, но и на мелкооптовые закупки для домашних хозяйств. Мы стремимся развивать современные и удобные сервисы для каждой группы клиентов METRO. Профессиональные клиенты компании уже давно и успешно пользуются аналогичной услугой самовывоза товаров. Мы ожидаем, что сервис будет пользоваться популярностью у мелкооптовых клиентов, и в плановые сроки дойдет до отметки в 300 заказов в день», — отмечает Мартин Шумахер, генеральный директор METRO в России.

«Стратегическая задача СберМаркета в 2020 году — делать сервис удобным для миллионов людей. Мы хотим предоставить покупателям по всей стране понятный и удобный выбор не только широкого ассортимента продуктов и товаров из любимых магазинов, но и способа получить заказ, будь то самовывоз, доставка день в день или срочная доставка. Мы получили большое количество запросов от пользователей, которые хотели бы иметь возможность делать заказ, не дожидаясь курьера, и реализовали этот проект в сотрудничестве с METRO. Уверен, что этот формат привлечёт новую аудиторию для покупки продуктов в интернете», — говорит Асан Курмангужин, генеральный директор СберМаркет.

Автор: Анна
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