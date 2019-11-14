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METRO начала выпуск цифровых карт в мессенджерах

METRO продолжает упрощать процесс выдачи карты и взаимодействия с клиентами через цифровые каналы коммуникации. Вслед за мобильным приложением компания запустила чат-бот на платформе Viber.

Чат-бот призван улучшить потребительский опыт клиента, позволяя всегда иметь под рукой все самое важное и нужное для совершения выгодных покупок прямо в мессенджере.

В этом году компания уже запустила новую версию мобильного приложения, параллельно готовился к запуску и чат-бот в Viber. «Мы стремимся предоставлять клиенту выбор удобного именно для него канала коммуникации с компанией. Приложение Viber уже установлено у миллионов мобильных пользователей, поэтому наличие карты METRO и индивидуальных предложений в любимом мессенджере будет для них как нельзя кстати», — отметил директор по маркетингу METRO Александр Федосов.

Бот в Viber поможет оцифровать действующую карту клиента или, если ее нет, выпустить новую, узнать обо всех доступных акциях, скидках и индивидуальных предложениях, предоставит доступ к удобному интерактивному каталогу товаров. Кроме того, пользователи смогут составить список покупок, проложить маршрут к ближайшему торговому центру METRO, узнать цену товара, отсканировав его штрих-код, запросить консультацию менеджера, а также пригласить друзей воспользоваться ботом.

В дальнейшем компания планирует активно развивать канал, добавляя в него новые востребованные функции, такие как заказ товаров, автоматическое формирование корзины с учетом предпочтений и многое другое.

Автор: Анна
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