METRO опубликовала финансовую отчетность 2020/21

Компания METRO AG отчиталась за 2020/21 финансовый год. METRO Россия показывает устойчивый рост второй год подряд.

METRO в мире выполнила свой скорректированный прогноз продаж и прибыли на 2020/21 финансовый год.

Общий объем продаж METRO AG оказался на уровне €24.8 миллиарда евро. Скорректированная EBITDA достигла €1,171 млн евро, что на €72 млн евро больше показателей за прошлый период.

В целом группа фиксирует заметное восстановление бизнеса, особенно во втором полугодии. С учетом результатов за 4 квартал и скорректированным показателем EBITDA результаты превысили уровень периода до пандемии.

Группа отмечает, что инвестиции в рост окупаются: за отчетный период компания привлекала более 250 000 новых клиентов HoReCa, продажи в канале доставки составляют 17% от общего объема продаж с ростом во втором полугодии 47%. Продажи торговых центров выросли на 4,7% во втором полугодии.

METRO в России показала устойчивый рост 3,3% в рублях. Отчетные продажи в евро оказались на уровне €2,4 млрд евро. Скорректированная EBITDA составила €197 млн евро (2019/20: €224 млн евро); с поправкой на валютный эффект показатель увеличился на 2 миллиона евро.

«METRO Россия завершила финансовый период очень успешно, - говорит Мартин Шумахер, генеральный директор METRO Россия. - Второй год подряд мы показываем стабильный рост, и это позволяет с уверенностью смотреть в будущее. Мы в первую очередь заинтересованы в стабильности на российском рынке и в результате в рублях, потому что мы работаем с российскими поставщиками и покупателями и инвестируем в развитие малого бизнеса в России. Наш устойчивый рост обеспечен успешной работой нашего E-com канала, поддержкой клиентов HORECA и развитием программы франчайзинга «Фасоль». Мы нацелены на создание сильного оптового мультиканального бизнеса в России».