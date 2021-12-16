METRO опубликовала финансовую отчетность 2020/21
Компания METRO AG отчиталась за 2020/21 финансовый год. METRO Россия показывает устойчивый рост второй год подряд.
- METRO в мире выполнила свой скорректированный прогноз продаж и прибыли на 2020/21 финансовый год.
- Общий объем продаж METRO AG оказался на уровне €24.8 миллиарда евро. Скорректированная EBITDA достигла €1,171 млн евро, что на €72 млн евро больше показателей за прошлый период.
- В целом группа фиксирует заметное восстановление бизнеса, особенно во втором полугодии. С учетом результатов за 4 квартал и скорректированным показателем EBITDA результаты превысили уровень периода до пандемии.
- Группа отмечает, что инвестиции в рост окупаются: за отчетный период компания привлекала более 250 000 новых клиентов HoReCa, продажи в канале доставки составляют 17% от общего объема продаж с ростом во втором полугодии 47%. Продажи торговых центров выросли на 4,7% во втором полугодии.
- METRO в России показала устойчивый рост 3,3% в рублях. Отчетные продажи в евро оказались на уровне €2,4 млрд евро. Скорректированная EBITDA составила €197 млн евро (2019/20: €224 млн евро); с поправкой на валютный эффект показатель увеличился на 2 миллиона евро.
«METRO Россия завершила финансовый период очень успешно, - говорит Мартин Шумахер, генеральный директор METRO Россия. - Второй год подряд мы показываем стабильный рост, и это позволяет с уверенностью смотреть в будущее. Мы в первую очередь заинтересованы в стабильности на российском рынке и в результате в рублях, потому что мы работаем с российскими поставщиками и покупателями и инвестируем в развитие малого бизнеса в России. Наш устойчивый рост обеспечен успешной работой нашего E-com канала, поддержкой клиентов HORECA и развитием программы франчайзинга «Фасоль». Мы нацелены на создание сильного оптового мультиканального бизнеса в России».
«В прошедшем финансовом году METRO доказала свою устойчивость и продемонстрировала потенциал для роста. Мы инвестировали в наше развитие, чтобы вместе с нашими клиентами быстрее выйти из кризиса, который спровоцировала пандемия. Наша мультиканальность – оптовые торговые центры, доставка и онлайн укрепили доверие и лояльность наших клиентов. Мы приобрели более 250 000 новых клиентов HoReCa для METRO, во втором полугодии продажи выросли почти на 50%, и наш онлайн-бизнес также показывает стремительный прогресс. Все это является стимул для дальнейшего развития, несмотря на то, что экономическая ситуация все еще остается сложной. Развитие мультиканальности лежит в основе стратегии развития компании во всем мире на ближайшие годы», - отмечает Штеффан Гройбель, генеральный директор METRO AG.