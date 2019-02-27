Metro открыла интернет-магазин с доставкой продуктов на дом

Сеть Metro Cash & Carry совместно с Instamart открыла интернет-магазин с доставкой продуктов на дом, в котором покупки могут делать физлица, сообщает пресс-служба ритейлера. Сервис Instamart будет отвечать за обслуживание интернет-магазина, обработку и доставку заказов.

Заказы на сайте Metro будут автоматически размещаться в системе Instamart. Ассортимент интернет-магазина насчитывает около 55 тысяч наименований товаров. Сумма заказа должна быть не меньше 2000 рублей.

Стоимость доставки зависит от суммы заказа и составляет 299 рублей при заказе на сумму от 2000 до 4999 рублей, 249 рублей для заказов от 5000 до 10 000 рублей и 199 рублей для заказов на большую сумму. Время доставки составит от двух до четырёх часов.

Пока интернет-магазин и доставка работают только в Москве и некоторых регионах Московской области. Сроки выхода в другие регионы партнёры не называют. «Пока рано говорить о сроках, первый этап проекта продлится, как минимум, несколько месяцев», — говорит представитель Metro. Ритейлер хочет сначала лучше понять потребности аудитории и отработать схему взаимодействия с Instamart.

Собственная доставка до дома клиента требует значительных инвестиций, поэтому Metro выбрала партнёра с готовым проверенным решением, объясняет представитель ритейлера.

«Совместный интернет-магазин с Instamart позволяет сделать доставку до дома для физических лиц без карты», — комментируют в пресс-службе. В компании рассчитывают, что новое решение будет популярно, потому что ассортимент привлекателен для регулярных закупок.

Metro ранее уже сотрудничала с Instamart. Покупатели могли сделать онлайн-заказ через сайт или приложение сервиса. Всего у ритейлера более 20 партнёров среди сервисов доставки, включая Instamart, iGooods и golama, говорит представитель компании.