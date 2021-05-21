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METRO открыла первую собственную Фасоль в центре Москвы

20 мая на Большой Татарской улице около станции метро Новокузнецкая свои двери открыл новый магазин Фасоль. Он стал первым из серии новых магазинов в центре Москвы, об открытии которых компания заявила в феврале 2021.

Общее количество магазинов Фасоль в стране достигло 1817 торговых точек. Фасоль на Большой Татарской стала третьим собственным магазином METRO (первый находится в центральном офисе компании, второй — в центре Казани) и первым магазином в пределах Садового кольца.

Как и все новые Фасоли, магазин представлен в обновленном формате — это означает соответствие не только общей концепции брендинга, но и необходимому технологическому оснащению и стандартам выкладки товаров. Фасоль находится в зоне повышенного трафика — помимо местоположения, при выборе ассортимента учитывались основные потребности целевой аудитории, поэтому акцент сделан на кофе с собой, выпечку и готовую еду, а для экономии времени в магазине установлены кассы самообслуживания. На полках также будет представлен ассортимент фермерской молочной и мясной продукции и специальные товары из METRO, включая собственные торговые марки компании.

«Эта Фасоль стратегически важна для METRO не только потому, что является первым нашим собственным магазином в центре Москвы, но и потому, что именно в этом магазине мы будем в первую очередь тестировать все новые решения, оптимизировать их и только потом предлагать партнерам. Для нас это являлось одной из ключевых целей открытия собственного магазина в самом центре города», — комментирует Ольга Чернега, руководитель направления франчайзинга в METRO.

В начале года METRO анонсировала планы по открытию магазинов Фасоль в центре Москвы, чтобы стать заметнее для покупателей. Всего по итогам года компания планирует открыть более 500 торговых точек.

Автор: Анна
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