+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

METRO открыла собственную Фасоль в «Фуд Сити»

В конце июня METRO открыла еще один собственный магазин Фасоль на территории рынка «Фуд Сити».

Фасоль в «Фуд Сити» — это уже четвертый собственный магазин METRO. Первый находится в центральном офисе компании, второй — в центре Казани, третий — на Большой Татарской. Как и все новые Фасоли, магазин соответствует единой концепции франшизы: дизайн выполнен в соответствии с общими правилами брендинга, соблюдены установленные стандарты технического оснащения и выкладки товаров.

Однако формат Фасоли в «Фуд Сити» является уникальным — точка представляет магазин экспресс-формата и при этом является настоящей демонстрационной моделью магазина для трейдеров. Таким образом компания предоставляет возможность потенциальным клиентам посмотреть на реальную модель магазина, увидеть, как она работает, как выглядит и что могут предложить будущим партнерам Фасоль и METRO.

«Мы внутри команды называем эту Фасоль „магазином-шоурумом“, потому что ее главная цель — наглядно продемонстрировать наши возможности, чтобы клиенты могли приехать к нам и развеять все свои сомнения на тему покупки франшизы. Местоположение было выбрано не случайно, на рынок „Фуд Сити“ приезжает большое количество нашей потенциальной целевой аудитории, и мы надеемся, что новый формат окажется для них действительно полезным», — комментирует открытие магазина Ольга Чернега, руководитель направления франчайзинга в METRO.

Фасоль — сообщество независимых магазинов под единым брендом и программа по развитию партнерской сети от METRO, которая помогает предпринимателям открыть продовольственный магазин с нуля или расширить ассортимент и повысить прибыль действующей торговой точки. В России франшиза была запущена в 2014 году в тестовом периоде, а с 2017 года начала свою работу в полноценном режиме. «Фасоль» обеспечивает дружелюбные условия входа, большой набор форматов и индивидуальный подход к каждому партнёру. Проект развивается в 51 регионе России и во всех городах присутствия торговых центров METRO.

Материалы по теме:

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

12 июля / Комментарии
Сколько бизнес заработал на Евро-2020

Сколько бизнес заработал на Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу, который начался 11 июня и закончится 11 июля, дал возможность заработать принимающим городам, в том числе Санкт-Петербургу. После прошлогоднего локдауна петербургский бизнес заметно оживился во время матчей, с 11 июня по 4 июля.

далее →

9 июля / Комментарии
«Лента» объявляет об изменениях в руководящем составе

«Лента» объявляет об изменениях в руководящем составе

Розничная сеть “Лента", сообщает о назначении Игоря Овсиенко на должность директора по логистике. Игорь Овсиенко вступает в должность директора по логистике 9 июля 2021 года. На этой позиции он сменит Йорна Арнхольда, который решил покинуть компанию после десяти лет работы.

далее →

9 июля / Комментарии
«ВкусВилл». ЛГБТ. Скандал.

«ВкусВилл». ЛГБТ. Скандал.

Команда агентства по работе с репутацией и коммуникациями «Большая Медведица» провела экспресс-анализ происходящего вокруг бренда «ВкусВилл» в первые 7 дней и оформили это в привычную для нас презентацию.

далее →

9 июля / Комментарии
Кто и как пьёт кофе в двух столицах? Исследование пищевых привычек

Кто и как пьёт кофе в двух столицах? Исследование пищевых привычек

Международная сеть кофеен Cofix и агентство маркетинговых исследований Golden Apple Marketing Research провели масштабный онлайн-опрос среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга для того, чтобы выявить привычки и предпочтения потребителей кофе. 

далее →

9 июля / Комментарии
«Магнит» начнет тестировать логистических роботов

«Магнит» начнет тестировать логистических роботов

Подведены итоги второго акселератора MGNTech розничной сети «Магнит» и Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ). Среди проектов-победителей – логистические роботы для автоматизации работы, сервис определения реакций на дегустации на основе нейросетей, а также система анализа и проверки данных о грузовиках и водителях в режиме реального времени.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!