METRO открыла собственную Фасоль в «Фуд Сити»

В конце июня METRO открыла еще один собственный магазин Фасоль на территории рынка «Фуд Сити».

Фасоль в «Фуд Сити» — это уже четвертый собственный магазин METRO. Первый находится в центральном офисе компании, второй — в центре Казани, третий — на Большой Татарской. Как и все новые Фасоли, магазин соответствует единой концепции франшизы: дизайн выполнен в соответствии с общими правилами брендинга, соблюдены установленные стандарты технического оснащения и выкладки товаров.

Однако формат Фасоли в «Фуд Сити» является уникальным — точка представляет магазин экспресс-формата и при этом является настоящей демонстрационной моделью магазина для трейдеров. Таким образом компания предоставляет возможность потенциальным клиентам посмотреть на реальную модель магазина, увидеть, как она работает, как выглядит и что могут предложить будущим партнерам Фасоль и METRO.

«Мы внутри команды называем эту Фасоль „магазином-шоурумом“, потому что ее главная цель — наглядно продемонстрировать наши возможности, чтобы клиенты могли приехать к нам и развеять все свои сомнения на тему покупки франшизы. Местоположение было выбрано не случайно, на рынок „Фуд Сити“ приезжает большое количество нашей потенциальной целевой аудитории, и мы надеемся, что новый формат окажется для них действительно полезным», — комментирует открытие магазина Ольга Чернега, руководитель направления франчайзинга в METRO.

Фасоль — сообщество независимых магазинов под единым брендом и программа по развитию партнерской сети от METRO, которая помогает предпринимателям открыть продовольственный магазин с нуля или расширить ассортимент и повысить прибыль действующей торговой точки. В России франшиза была запущена в 2014 году в тестовом периоде, а с 2017 года начала свою работу в полноценном режиме. «Фасоль» обеспечивает дружелюбные условия входа, большой набор форматов и индивидуальный подход к каждому партнёру. Проект развивается в 51 регионе России и во всех городах присутствия торговых центров METRO.

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