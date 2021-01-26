METRO представляет обновлённую Фасоль

Франшиза магазинов у дома Фасоль разработала новую айдентику и представила обновленный брендбук. Обновленное комплексное дизайнерское решение призвано улучшить покупательский опыт, подчеркнуть атмосферу магазина у дома и эргономику торгового зала.

«Магазин Фасоль – это удобство, качество и свежесть. Конструктор, который мы предоставляем партнерам, будет отображать, с одной стороны, индивидуальность каждого магазина, с другой стороны, корпоративные решения» - Ольга Чернега, руководитель направления франчайзинга в METRO.

В цветовом решении появились новые цвета – помимо основных цветов логотипа Фасоли, оранжевого и зеленого, палитра дополнилась оттенками красного, фиолетового, светло-серого и черного. К элементам брендинга добавились разноцветные бобы фасоли. Поскольку Фасоль является инструментом поддержки малого бизнеса и конструктором для франчайзи, то брендбук дает практические рекомендации владельцам магазинов по организации отделов внутри магазина, наиболее удобному расположению оборудования, вариантам внешней и внутренней отделки, обеспечению навигации и так далее.

Обновленная концепция магазина Фасоль предполагает соответствие основным потребностям клиента: закупка продуктов на каждый день, наличие свежих локальных продуктов и возможность купить еду и кофе на вынос. В зависимости от места расположения магазина выделяется формат «Экспресс» и формат «У дома». Форматы отличаются широтой представленности категорий и элементами оформления, однако сохраняют единую концепцию.

Новая айдентика Фасоли, с одной стороны, дает свободу дизайнов под разные форматы за счет многообразия цветов и элементов, а с другой – помогает сохранить единую стилистику магазинов по всей стране.

Два первых магазина в обновленном дизайне уже открылись в Москве и в Казани. В Москве магазин расположен в Башне Федерация в бизнес-центре Сити и является вторым в формате «Смарт», работает без кассиров и адаптирован потребностям к аудитории офисных работников. Второй магазин в Казани является собственным магазином бренда и предназначен для тестирования и отладки бизнес-процессов и нововведений франшизы, взаимодействия с поставщиками.