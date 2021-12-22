METRO продолжит масштабировать e-commerce в сотрудничестве со СберМаркетом

Сеть оптовой торговли METRO и СберМаркет, онлайн-сервис доставки продуктов и товаров из экосистемы Сбера, продлили соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере электронной торговли до 2028 года.

Компания METRO Россия уже занимает четвертое место среди крупнейших FMCG игроков в e-com по версии GFK RUS, развивая доставку через партнерские и собственные витрины. Компания Сбермаркет является стратегическим партнером METRO. Цель дальнейшего сотрудничества компаний — вместе стать ведущим ecommerce поставщиком продуктов питания в России. В основе сотрудничества лежит общее стремление сделать высококачественные продукты METRO доступными большему количеству людей и создание рабочих мест в новой гибридной экономике.

«Мы подписали новое соглашение о многолетнем долгосрочном сотрудничестве. Сбермаркет уже является крупнейшим и продолжает оставаться нашим предпочтительным партнером в области электронной коммерции, с которым у нас создана максимально интегрированная фулфилмент модель, внедрен бесшовный обмен данными и постоянный обмен опытом. Мы одобряем, что Сбермаркет строит систему с рядом компаний, также, как и мы, но при этом, мы видим важный фокус на отношениях со Сбермаркетом, как основным, стратегическим, партнером. Вместе мы уже входим в число лидеров e-grocery в России. И хотим укрепить нашу лидерскую позицию как крупнейшие и самые быстрорастущие партнеры по фулфилменту в сфере доставки продуктов питания в России. Ресурсы, которые мы получаем, развивая ecommerce, увеличивают наши возможности и позволяют дальше вкладываться в развитие сервисов для бизнеса, в поддержку малого предпринимательства в России, что и является, в конечном итоге, миссией компании METRO». Мартин Шумахер, генеральный директор METRO в России

«METRO — наш стратегический партнер и первый продуктовый дистрибьютор, которого мы подключили к доставке. А в декабре этого года мы доставили уже 10-миллионный заказ из METRO. Вместе мы достигаем больших результатов на рынке фудтех. И сейчас работаем над новой моделью сотрудничества, которая поможет перевернуть подход к доставке из офлайн-гипермаркетов. Так, благодаря запуску проекта “Дарксторы” сборка и доставка заказов будет ускорена в 3 раза, торговые точки будут разгружены, а для клиентов будет сохранена высокая целостность и широкий ассортимент. Среди ключевых задач, которые также стоят перед нами в рамках партнерства, — увеличение оборота METRO в онлайн-каналах и различные маркетинговые активности». Артур Саркисов, вице-президент по операциям и развитию бизнеса СберМаркета

Партнерство СберМаркета с METRO подразумевает улучшение взаимодействия с клиентами за счет внедрения сервиса эффективной сборки и доставки заказов с онлайн-витрин METRO силами СберМаркет. Центры оптовой торговли METRO предоставляет партнеру выделенные кассовые линии в торговом зале, где сканирование товаров осуществляется без выкладки на кассовую ленту по QR-коду. Поддерживать и развивать работу этих направлений в рамках партнерства будет выделенная команда разработчиков СберМаркета.

Сотрудничество компаний уже позволило реализовать ряд инновационных операционных проектов. Так, два года назад, METRO и СберМаркет первыми в российском продуктовом ретейле запустили услугу самовывоза. А в сентябре 2021 года компании начали реализацию стратегического проекта по доставке товаров клиентам из дарксторов. Пространство даркстора отличается от традиционного торгового зала, акцент здесь сделан на быструю и удобную навигацию для экспертов по закупкам. Это поможет сократить время сборки заказа в несколько раз и ускорить доставку клиентам. Первый совместный даркстор открылся на ул. Шоссейная, 19. Он занимает площадь 1000 м², в нем представлено около 10 тысяч SKU — это товары, пользующиеся наибольшим спросом у покупателей. Экспресс-доставка из него доступна жителям ближайших к даркстору районов, они смогут получить продукты и товары из METRO во временной период от 30 до 60 минут.

Дальнейшее стратегическое сотрудничество компаний позволит пилотировать и выводить на рынок новые возможности доставки продуктов питания, наращивать оборот е-ком каналов и предоставлять улучшенный сервис клиентам компаний.