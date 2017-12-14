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Metro заработала в России в 15 раз больше, чем в Германии

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Metro впервые за пять лет раскрыла годовые доходы на российском рынке. Согласно обнародованным данным, за 2016/17 финансовый год, выручка сети в России составила 3,4 млрд евро. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что Россия приносит Metro 34% операционного дохода (EBIT). В России этот показатель составил €292 млн, его рентабельность — 8,7%. В Германии операционный доход Metro составил €20 млн, что почти в 15 раз меньше, чем в России.

За год Metro не открыла в России ни одного нового центра — их по-прежнему 89. Компания также сократила число сотрудников — на 8,6% до 16 053 человек. Как следует из данных Metro, на следующий год компания будет сосредоточена в основном на развитии франчайзингового бизнеса.

Metro стала осторожнее в развитии в России в последние несколько лет. Конфликт между Россией и Украиной создавал дополнительные финансовые и политические риски для Metro, предупреждала в 2014 г. немецкая компания. Несколько лет назад Metro входила в пятерку крупнейших игроков, но по итогам 2014 г. ее обогнала сеть «Лента», и сейчас Metro — шестой по обороту торговец продовольственными товарами в России (данные Infoline из годового отчета X5 Retail Group).

Согласно данным Infoline, несколько лет назад Metro входила в пятерку крупнейших игроков, но по итогам 2014 г. ее обогнала сеть «Лента», и сейчас Metro — шестой по обороту торговец продовольственными товарами в России. Для немецкой компании Россия — третий по величине выручки рынок в мире. Больше ей приносит только родной немецкий рынок (4,7 млрд евро) и Франция (4,6 млрд евро).

Компании и сервисы: Лента, Metro Cash&Carry
Автор: Анна
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