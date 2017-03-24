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Международные бренды выбирают формат корнера

По данным CBRE до конца года ожидается ввод в эксплуатацию 268000 кв.м. торговых площадей. При этом, в первой половине 2019 года на российский рынок вышло 10 новых международных брендов и только 4 из них - Hackett, EA7 Emporio Armani, Intimissimi Uomo и Giorgio Magnani открыли магазины стандартного формата. Количество новых брендов, открывающих отдельные магазины, сократилось почти в 3 раза. Активность международных брендов снижается с 2014 года и есть вероятность, что в 2019 году в России появится наименьшее количество новых брендов за последние 5 лет.

Снижение количества новых брендов обусловлено не только текущей экономической и политической ситуацией, но и тем, что рынок насыщен, и большинство крупных брендов уже представлены на нем. Во-вторых, возможность выхода ограничивается дефицитом подходящих площадей в успешных торговых центрах.

Ритейлеры выбирают корнеры, как наименее рискованный формат и при этом - гибкий. Москва сохраняет привлекательность для развития международных ритейлеров. Стратегия выхода через открытие корнера содержит меньше рисков и не требует столь значительных финансовых вложений. Для бренда более безопасно иметь уже сформированный трафик, лояльность клиентов и узнаваемость, которую гарантирует успешный универмаг.

Из четырех новых брендов три являются сегментами класса «люкс». Относительная стабильность этого сегмента связана с состоятельностью клиентов. Люксовые ритейлеры, ранее представленные на рынке, также продолжают развиваться, не ограничиваясь локациями.

Автор: Александр
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