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МГТС выходит на рынок онлайн-касс

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МТС
МТС
Электроника

ПАО «Московская городская телефонная сеть», один из крупнейших операторов фиксированной связи в Европе, входящий в Группу МТС, объявляет о старте продаж комплексной услуги для малого и среднего бизнеса на основе облачного решения – «МГТС-Касса».

Индивидуальные предприниматели и компании из сферы торговли и услуг по закону №54-ФЗ должны фиксировать расчеты онлайн с 01 июля 2018 года. С помощью комплексного решения «МГТС-Касса» они смогут привести свой бизнес в полное соответствие с нормами и получат удобный цифровой инструмент управления бизнесом.

«МГТС-Касса» позволит осуществлять наличные или безналичные расчеты и отправлять данные в налоговую в режиме онлайн, заполнять номенклатуру товаров, работать со скидками и программами лояльности, отследить выручку и сумму всех продаж, размер среднего чека, определить эффективность продавцов и бизнеса, следить за состоянием касс и удаленно управлять доступом кассиров к терминалу.

«Для нас этот продукт — последовательный шаг в развитии экосистемы сервисов для малого бизнеса Москвы. Наше решение, созданное на базе сервиса «МТС-Касса», интегрируется практически с любым торговым оборудованием в России, что позволит выполнить требования закона самому широкому кругу предпринимателей, — комментирует Дмитрий Кулаковский, директор по маркетингу и развитию бизнеса МГТС. — Помимо этого, владельцы бизнеса получат в распоряжение современный эффективный цифровой инструмент управления продажами, закупками, складским учетом, программ лояльности и другими бизнес-процессами своих предприятий».

«МГТС-Касса» включает в себя кассовый терминал с фискальным накопителем, облачное программное обеспечение по ведению кассы и товароучетной системы в соответствии с требованиями закона и телематическую SIM-карту со специальным тарифом для передачи данных «Smart-касса».

Компании и сервисы: МТС
Автор: Анна
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