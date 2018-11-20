Microsoft и Nielsen объявили о создании стратегического альянса по внедрению искусственного интеллекта в ритейле

Nielsen и Microsoft опубликовали подробности о недавно разработанном решении для управления корпоративными данными Nielsen Connect, использующем возможности интеллектуальной облачной платформы Microsoft Azure.

В условиях быстро меняющегося рынка Microsoft и Nielsen вместе помогают компаниям, работающим в сфере товаров повседневного спроса (FMCG) и розничной торговли, развиваться и внедрять инновации в рамках открытой среды данных.

Уже сейчас Nielsen Connect вдохновляет компании извлекать больше пользы из имеющихся данных и демонстрирует необходимость переосмысления стратегического подхода к их использованию. С помощью углубленной аналитики и интеллектуальных сервисов на основе Azure, Nielsen Connect помогает компаниям интегрировать массивы данных, чтобы легче выявлять возникающие тренды, определять проблемы производительности и быстрее действовать, когда появляются возможности для роста и развития. Платформа позволяет клиентам использовать данные как корпоративный актив во всех подразделениях организации.

«Данные Nielsen представляют собой важный корпоративный актив наряду с сотрудниками и продуктами, – говорит Джон Тавольери, президент Nielsen по работе с вертикалью FMCG в США и глобальный президент по технологиям и операциям. – Наша главная задача – убедиться, что клиенты используют свои данные максимально эффективно, для чего Nielsen совместно с Microsoft разрушают существующие в этой области препятствия. Создавая по-настоящему открытую глобальную среду для сотрудничества, мы помогаем индустрии ритейла пересмотреть сложившийся подход к использованию данных. Новая система побуждает компании развиваться и выходить за рамки простого управления информацией. Принятие целостной стратегии использования данных будет единственным способом добиться успеха в сфере розничной торговли и FMCG».

«Первым критически важным шагом к цифровой трансформации, особенно для ритейлеров, должно стать разрушение барьеров между потребительскими и операционными данными, необходимое для получения важных аналитических бизнес-выводов, – говорит Джадсон Альтхофф, исполнительный вице-президент Microsoft Worldwide Commercial Business. – Поскольку продажи в ритейле происходят там, где есть покупатели, и тогда, когда они пожелают, Nielsen Connect обеспечивает высокую надежность, позволяя работать непрерывно и в глобальном масштабе. Microsoft – партнер Nielsen, которому международные предприятия доверяют защиту своих данных и работу критически важных бизнес-решений»

Платформа Nielsen Connect использует самый большой из доступных объем данных в сфере FMCG. Она дает возможность компаниям анализировать и лучше понимать рыночные процессы, оценивая ситуацию с нескольких точек зрения. Глубокие медиа- и потребительские измерения Nielsen (включая межплатформенные медиаданные, данные с торговых точек, потребительских панелей, источников e-commerсe и пунктов продажи свежих продуктов) интегрируются с большим количеством других источников информации, включая данные непосредственно от клиентов и партнеров Nielsen Connect. Справочные данные Nielsen, которые помогают компаниям получить самую надежную и структурированную информацию о продажах, позволяют системе Nielsen Connect упростить интеграцию данных из разных источников и стран. Благодаря открытой и гибкой платформе, работающей на Microsoft Azure, клиенты могут через API и драйверы легко получить доступ к информации, которая будет полезна для реализации собственной технологической стратегии.

Совместное решение Microsoft и Nielsen доступно уже сейчас. Оно будет работать в качестве универсальной платформы-магазина для создания масштабируемых высокопроизводительных сред данных, благодаря чему компании смогут быстрее достигать результатов. В рамках стратегического альянса обе компании продолжат воплощать в жизнь совместное видение открытой и взаимосвязанной информационной вселенной, предоставляя новое поколение решений для сферы FMCG и ритейла.