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Михаил Догадин назначен на должность вице-президента по закупкам и развитию бизнеса в компании «Связной»

Компания «Связной» объявляет о назначении на должность вице-президента по закупкам и развитию бизнеса Михаила Догадина.

До своего возвращения в «Связной» г-н Догадин более 10 лет занимал ряд управленческих должностей в «Связном» и в «Евросети», в том числе занимал позицию директора по закупкам, в рамках которой успешно реализовал ряд проектов в области управления товарными категориями, а также активно участвовал в развитии компаний.

Первоочередными задачами г-на Догадина на новой должности станут: внедрение новых технологий в процесс товародвижения, а также планирование и реализация новой коммерческой стратегии.

«Я рад вернуться в родную для меня компанию и уверен, что мой опыт работы, понимание целей и расстановки приоритетов помогут в совершенствовании процессов закупок и логистики. Сегодня „Связной“ сотрудничает со всеми крупнейшими мировыми производителями технологий, и мы планируем продолжать выстраивать крепкие партнёрские отношения с ними», — комментирует своё назначение Михаил Догадин.

Михаил Комков, занимавший должность вице-президента по закупкам и развитию бизнеса с ноября 2018 года, покидает компанию.

«За прошедший год мы вместе с командой значительно увеличили операционную эффективность и подготовили работу компании для будущих достижений», — комментирует данные изменения Михаил Комков.

Компания «Связной» благодарит Михаила Комкова за плодотворную деятельность и желает ему дальнейших успехов.

Автор: Анна
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