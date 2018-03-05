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Михаил Мишустин: после реформы выручка по каждой онлайн-кассе выросла в полтора раза

Выручка по каждой кассе организаций и индивидуальных предпринимателей с момента ввода онлайн-касс выросла в полтора раза. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин на заседании расширенной коллегии ведомства.

"Сегодня более 500 тысяч налогоплательщиков зарегистрировали 1,6 млн касс, что превышает дореформенный парк касс на 40%. Пробито 28 млрд чеков на сумму свыше 18,7 трлн рублей, включая НДС — более 1,6 трлн руб. Ежедневно пробивается более 120 млн чеков. По разным подсчетам выручка по каждой кассе в 1,5 раза больше, чем была до реформы«,- сказал он, отметив успешность проведенного первого этапа реформы ККТ.

Второй этап реформы, по словам главы ФНС, предусматривает переход на кассы организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере торговли и общепита на патентной системе и едином налоге на вмененный доход (применяющих наемный труд), что составляет порядка 1 млн касс.

«Это очень чувствительная категория налогоплательщиков, так как ранее они не применяли кассовые аппараты. Задача службы на текущий год — обеспечить их планомерный и безболезненный переход на новую технологию ККТ», — подчеркнул Мишустин.

Автор: Анна
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