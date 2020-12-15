Михаил Мишустин заявил о создании cервиса для решения споров по онлайн-покупкам

Правительство России разработало поправки в законодательство, благодаря которым россияне смогут разрешить споры по онлайн-покупкам через специальный сервис на сайте госуслуг, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Правительство подготовило изменения в законодательство о защите прав потребителей. Они создадут правовую основу для урегулирования споров через специальный онлайн-сервис на Едином портале государственных услуг. Он будет обеспечивать покупателю возможность обратиться в магазин и предъявить свои претензии к товару», — сказал он.

По словам председателя кабмина, в процессе спора граждане могут подобрать наиболее подходящие для них варианты. Например, вернуть товар, заменить его на другой или получить скидку на покупки.

Мишустин рассчитывает, что новый механизм создаст благоприятные условия для защиты прав потребителей и укрепит доверие к онлайн-торговле.