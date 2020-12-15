Миллиард на маркетплейсах

Компания B2Basket, входящая в группу eCompass (экосистема сервисов фонда The Untitled Venture), объявила операционные результаты. Оборот от продажи товаров и услуг (GMV или gross merchandise value) вырос более чем на 200% к 2019 году и превысил 1 млрд. рублей.

С прогнозом достижения 1,2 млрд руб по итогам 2020 года. Компания работает со всеми торговыми площадками и занимается размещением товаров и управлением продажами для своих клиентов, среди которых есть, как крупные бренды (Bosch, Grohe) так и небольшие компании.

«Наилучшие результаты продаж показали маркетплейсы Ozon, Wildberries и Lamoda, обеспечив значительный объём продаж наших клиентов» — сообщает Сергей Егорушкин, со-основатель компании B2basket, входящей в группу eCompass. Алексей Салычев, CEO «eCompass»: «В следствие пандемии рост продаж на маркетплейсах существенно ускорился, и мы прогнозируем удвоение оборота в 2021 году. Надо отметить готовность лидирующих площадок поддерживать нас — технологических партнеров — и мы видим как эта поддержка положительно влияет на наш общий результат.