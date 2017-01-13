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Право и налоги RSS

Минэк: решение о регистрации зарубежных интернет-магазинов как налоговых агентов принято

Зарубежные интернет-ритейлеры в обозримой перспективе будут вынуждены регистрироваться в России как налоговые агенты и начнут делать отчисления в казну, заявил замминистра экономики Олег Фомичев.

Российское правительство по поручению Кремля должно было до начала 2017 года проработать идею обложения иностранного онлайн-ритейла налогом на добавленную стоимость и таможенными пошлинами, чтобы уравнять их в условиях в отечественными конкурентами.

"Эта дискуссия, по-моему, уже успешно подошла к концу. Предложено компаниям несколько режимов, в том числе, и этот режим для крупных зарубежных интернет-магазинов. Уже многие зарубежные интернет-ритейлеры в России сейчас будут регистрироваться в качестве налоговых агентов",  - сказал Фомичев журналистам на форуме в Москве.

Таким образом, решение о введении НДС и таможенных пошлин на покупки россиян в иностранных интернет-магазинах принято и вступит в силу в ближайшее время, а сами такие покупки станут обходиться дороже.

Осенью 2016 года по проблеме неравенства условий отечественных и зарубежных онлайн-ритейлеров недвусмысленно высказывался президент Владимир Путин. Тогда он намекнул, что местные игроки "уж точно не должны быть в худших условиях, чем иностранные".

Минфин РФ допускал появление НДС для покупок в иностранных онлайн-магазинах уже с 2018 года. При этом ведомство выступает против введения лимита беспошлинных интернет-покупок за рубежом. 

Автор: Анна
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